11.10.2018 | 13:07

В четверг, 11 октября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев положительно оценил готовность снегоуборочных машин МУП «Зеленое хозяйство» к зимнему сезону.

В парке числятся 23 единицы крупногабаритной техники, в том числе плужно-щеточное оборудование, погрузчики, самосвалы, а также восемь единиц малой механизации. Все они были отремонтированы и покрашены.

«Что имеется, нужно поддерживать, а по возможности - приобретать новое», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, для обработки пешеходных зон приобретена соль, на следующей неделе будет доставлен песок.

Текущие работы сотрудников МУП «Зеленое хозяйство» связаны с ликвидацией пожелтевшей листвы в городе.