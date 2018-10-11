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Общество | В Пензе снегоуборочную технику отремонтировали и покрасили к зиме

11.10.2018|13:07
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В четверг, 11 октября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев положительно оценил готовность снегоуборочных машин МУП «Зеленое хозяйство» к зимнему сезону.

В парке числятся 23 единицы крупногабаритной техники, в том числе плужно-щеточное оборудование, погрузчики, самосвалы, а также восемь единиц малой механизации. Все они были отремонтированы и покрашены.

«Что имеется, нужно поддерживать, а по возможности - приобретать новое», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, для обработки пешеходных зон приобретена соль, на следующей неделе будет доставлен песок.

Текущие работы сотрудников МУП «Зеленое хозяйство» связаны с ликвидацией пожелтевшей листвы в городе.

Источник — Фото www.penza-gorod.ru
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Гость|11.10.2018 13:50|

Главное,что покрашены.

Гость|11.10.2018 14:06|

penzainform.ru писал(a):

В парке числятся 23 единицы крупногабаритной техники, в том числе плужно-щеточное оборудование, погрузчики, самосвалы, а также восемь единиц малой механизации. Все они были отремонтированы и покрашены.
И ЭТО ВСЁ!!!ГДЕ ТЕХНИКА ТО!???В Пензе только общая протяжённость улиц составляет 713 км.,а есть ещё и тротуары.И сколько всего техники в месте с Пенздормостом?

Гость|11.10.2018 14:17|

Как 23? В прошлые годы в новостях было про 192!

Гость|11.10.2018 14:30|

Гость писал(a):

Как 23? В прошлые годы в новостях было про 192!
Это было давно и у Пензадормоста ,и то в прошлом году около 100 ед. осталось,а работало зимой около 60.

Гость|11.10.2018 14:37|

запомним сколько единиц техники, в зиму сравним, но по-всякому будет меньше.

Гость|11.10.2018 14:41|

В Москве для уборки снега и обработки уличной поверхности используются в среднем 13,5 тыс. единиц техники, в городе работают свыше 60 тыс. человек.

Если исходить из кол-ва населения, то в Пензе должно быть не менее 500 единиц техники. 23 - ржака какая-то

Имя: Гость
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