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Общество | В Пензе скончался почетный профессор пединститута Василий Бондалетов

11.10.2018|12:25
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В четверг, 11 октября, ушел из жизни советский и российский лингвист-русист, доктор филологических наук, профессор Василий Бондалетов.

Информацию о смерти Василия Даниловича подтвердили в деканате историко-филологического факультета педагогического института Пензенского государственного университета.

Василий Бондалетов в 1948 году окончил Куйбышевский педагогический институт, затем аспирантуру. С 1952-го работал в Пензенском государственном педагогическом институте. С 1967 года заведовал кафедрой русского языка.

Ему были присвоены звания заслуженного деятеля науки РСФСР, почетного профессора ПГПУ, почетного работника высшего образования России. Василий Данилович награжден орденом Дружбы народов и медалями, в том числе высшей национальной наградой в сфере образования - медалью ордена имени Макаренко.

26 сентября этого года профессор Бондалетов отметил 90-летний юбилей. В честь этого события лингвокраеведческое научно-студенческое общество провело просветительские мероприятия в школах Пензы, Кузнецкого и Каменского районов.

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Гость|11.10.2018 12:49|

Замечательный был человек.Земля пухом.

Гость|11.10.2018 13:21|

До сих пор помню его замечательные лекции.

Имя: Гость
Комментарий:

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