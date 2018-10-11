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Общество | В «Арбековской заставе» можно купить «квартиру» для авто за треть цены

11.10.2018|08:58
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До 31 октября в Пензе действует акция «Купи квартиру семье и машине», которую проводит группа компаний «Территория жизни».

Предложение будет интересно прежде всего большим семьям, которые решили переехать в более просторное жилье. При покупке трехкомнатной квартиры в ЖК «Арбековская застава» у пензенцев есть возможность приобрести помещение в паркинге всего лишь за треть его цены - с 70-процентной скидкой.

Как правило, пензенские застройщики следуют общероссийскому тренду - возведению паркингов при многоэтажных домах. Однако далеко не все покупатели квартир могут позволить себе место на крытой и охраняемой парковке. Порой его стоимость сопоставима с третью от стоимости самой квартиры. У некоторых застройщиков оно стоит столько же, сколько квартира-студия в доме эконом-класса - 1,2-1,5 млн рублей.

Новая акция ГК «Территория жизни» - это возможность сэкономить семейный бюджет, не экономя на безопасности автомобиля. В «Арбековской заставе» цены на места в паркинге начинаются от 420 тыс. рублей. Но и эта сумма может быть обременительна для семьи новоселов, в которой двое и трое детей. Если вычесть из нее 70%, получится 126 тысяч.

В стенах крытой парковки машина владельца будет находиться под круглосуточной охраной. Покупатель может выбрать размер «квартиры для авто», исходя из габаритов машины: площадь парковочных мест - от 13 до 18 кв. м. Первые этажи многоуровневого паркинга отведены под коммерческую недвижимость, здесь будут работать автомойки и станции техобслуживания.

Уточнить всю информацию по акции «Купи квартиру семье и машине» можно по телефону (8412) 203-000 или на сайте http://203000.ru/kv_i_parking.

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