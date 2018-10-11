11.10.2018 | 19:48

На площадке скалодрома состоялась жеребьевка участниц конкурса «Мисс мира Folk Queen».

Конверты с заветными номерами прикрепили в нескольких метрах от земли. Прежде чем отправить на стену иностранных студенток пензенского вуза, им рассказали о технике безопасности.

Поскольку не все девушки понимают по-русски, слова инструктора дублировали на английском языке.

Конкурс красоты, грации и таланта проводят в ПГУ уже в третий раз. В этом году за корону поборются девять участниц из девяти стран мира.

Но вначале девчонки преодолевали страх высоты.

Студентка 3-го курса Айым Кутманова из Киргизии на отчетном концерте выступит под номером 7 (цифра для нее счастливая), однако, по словам самой конкурсантки, она человек не суеверный, а больше любопытный. Будущему педагогу-психологу нравится пробовать себя в новых амплуа.

«Я участвую в этом конкурсе для внутреннего саморазвития, я бы хотела испытать себя, мне интересно очень», - рассказала девушка.

Следующие четыре недели для этих девушек будут напряженными. Их ждут ежедневные репетиции, и про занятия в институте тоже нельзя забывать.

«Любой образовательный процесс состоит из учебы и воспитания. И что участвуют девочки в этом конкурсе - это важный элемент воспитательного процесса», - отметил проректор по международной деятельности ПГУ Сергей Васин.

Финал «Мисс мира» пройдет 16 ноября, в преддверии Международного дня студенчества.