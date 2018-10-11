11.10.2018 | 13:05

В Западной и Восточной зонах Пензенской области, где регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами стало ООО «Экопром», завершается работа по ознакомлению населения и юридических лиц с изменениями в соответствующей области законодательства.

Представители Пензенского филиала ООО «Экопром» ежедневно обходили организации, действующие на вверенных им территориях, и сверяли таким образом реальное наличие собственников твердых коммунальных отходов с утвержденной правительством Пензенской области территориальной схемой.

При этом было выдано более 2 000 проектов договоров и уведомлений с разъяснениями изменений федерального и регионального законодательства. Закон обязывает физические и юридические лица заключить договор с регоператором, а несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами является основанием для привлечения к административной ответственности.

«Благодаря проведенной работе, персональному подходу к каждому предпринимателю у нас готов список потребителей коммунальной услуги во всех районных центрах, осталось проработать мелкие населенные пункты, где зарегистрировано в среднем не более 5 юридических лиц.

Достаточно часто мы сталкиваемся с проблемой непонимания предстоящих изменений и отсутствием желания сотрудничать. Именно поэтому мы не просто делаем почтовую или электронную рассылку уведомлений, а встречаемся со всеми индивидуально и объясняем, что теперь мусор, который они выкидывают, не будет попадать в ближайшие овраги, а будет отправляться на обработку и экологически безопасное захоронение, а это стоит денег. Мы обязаны заботиться об окружающей нас среде и думать о подрастающем поколении», – пояснили в Пензенском филиале ООО «Экопром».

ООО «Экопром» стало победителем конкурсного отбора и получило статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Западной (Земетчинский, Нижнеломовский, Пачелмский, Наровчатский, Башмаковский, Спасский и Вадинский районы) и Восточной (Кузнецк, Кузнецкий, Городищенский, Камешкирский, Лопатинский, Неверкинский, Никольский и Сосновоборский районы) зон Пензенской области.