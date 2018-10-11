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Общество | Регоператор в Восточной и Западной зонах раздал 2 000 проектов договоров

11.10.2018|13:05
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В Западной и Восточной зонах Пензенской области, где регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами стало ООО «Экопром», завершается работа по ознакомлению населения и юридических лиц с изменениями в соответствующей области законодательства.

Представители Пензенского филиала ООО «Экопром» ежедневно обходили организации, действующие на вверенных им территориях, и сверяли таким образом реальное наличие собственников твердых коммунальных отходов с утвержденной правительством Пензенской области территориальной схемой.

При этом было выдано более 2 000 проектов договоров и уведомлений с разъяснениями изменений федерального и регионального законодательства. Закон обязывает физические и юридические лица заключить договор с регоператором, а несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами является основанием для привлечения к административной ответственности.

«Благодаря проведенной работе, персональному подходу к каждому предпринимателю у нас готов список потребителей коммунальной услуги во всех районных центрах, осталось проработать мелкие населенные пункты, где зарегистрировано в среднем не более 5 юридических лиц.

Достаточно часто мы сталкиваемся с проблемой непонимания предстоящих изменений и отсутствием желания сотрудничать. Именно поэтому мы не просто делаем почтовую или электронную рассылку уведомлений, а встречаемся со всеми индивидуально и объясняем, что теперь мусор, который они выкидывают, не будет попадать в ближайшие овраги, а будет отправляться на обработку и экологически безопасное захоронение, а это стоит денег. Мы обязаны заботиться об окружающей нас среде и думать о подрастающем поколении», – пояснили в Пензенском филиале ООО «Экопром».

ООО «Экопром» стало победителем конкурсного отбора и получило статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Западной (Земетчинский, Нижнеломовский, Пачелмский, Наровчатский, Башмаковский, Спасский и Вадинский районы) и Восточной (Кузнецк, Кузнецкий, Городищенский, Камешкирский, Лопатинский, Неверкинский, Никольский и Сосновоборский районы) зон Пензенской области.

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Гость|11.10.2018 13:20|

раздать то раздал, а тарифы там не указаны

Гость|11.10.2018 13:26|

penzainform.ru писал(a):

объясняем, что теперь мусор, который они выкидывают, не будет попадать в ближайшие овраги, а будет отправляться на обработку и экологически безопасное захоронение, а это стоит денег.
Т.е. за деньги будут везти не в ближайший, а в следующий за ним?

Гость|11.10.2018 13:27|

Гость писал(a):

раздать то раздал, а тарифы там не указаны
Та вы подписывайте, а мы уж потом проставим и тарифы.

Гость|11.10.2018 13:56|

penzainform.ru писал(a):

ООО «Экопром» стало победителем конкурсного отбора и получило статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
А можно (и нужно) господина Быкова проверить на полиграфе,как он стал мусорным королём региона.

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