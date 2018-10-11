11.10.2018 | 13:57

Прощание с профессором Василием Даниловичем Бондалетовым состоится 13 октября в ритуальном зале областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко с 12:00 до 13:00. Информация об этом появилась на официальном сайте Пензенского государственного университета.

Доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего образования, заслуженный работник образования Пензенской области, почетный профессор ПГУ скончался 11 октября на 91-м году жизни.

Василий Данилович Бондалетов в 1948 году окончил Куйбышевский педагогический институт, затем аспирантуру. Более 60 лет он проработал в ПГПУ, а затем в ПГУ (с 1966 по 2011 год - заведующим кафедрой русского языка, с 2016-го - профессором-консультантом кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка»).

«Авторитет В. Д. Бондалетова как ученого в лингвистическом мире определялся его глубокой эрудицией, обдуманностью, взвешенностью, аргументированностью научного поиска, бережным, уважительным отношением к лингвистическому наследию, умением корректно выразить свою позицию.

Его перу принадлежат около 700 работ, среди которых свыше 20 книг научного и учебного характера. Под руководством В. Д. Бондалетова в Пензе сложилась и действует научно-педагогическая школа «Социальная лингвистика. Ономастика», - сообщается в некрологе, размещенном на сайте ПГУ.