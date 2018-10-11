Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|11 окт 2018|11:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+10oC
Завтра | Ясно |
  76.07  |  $  66.18

Общество | На проспекте Победы в Пензе светофоры настроили на «зеленую волну»

11.10.2018|10:03
Печать

На проспекте Победы в Пензе в тестовом режиме запущена автоматическая система регулирования светофоров. Об этом в среду, 10 октября, доложил на планерке в городской администрации начальник департамента ЖКХ Максим Иванкин.

По его словам, автомобилисты попадают в «зеленую волну» в том случае, если едут со скоростью 60 километров в час.

«Глава администрации Виктор Кувайцев призвал активизировать работу в этом направлении, чтобы горожане смогли почувствовать результат», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее губернатор Иван Белозерцев заявил, что жители Пензы жалуются на избыток светофоров. Он поручил Виктору Кувайцеву принять меры для того, чтобы светофоры не тормозили, а улучшали движение на дорогах.

В свою очередь, градоначальник поставил перед подчиненными задачу до конца октября наладить «зеленую волну» на основных пензенских магистралях.

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|11.10.2018 10:30|

А дорогу в аэропорт когда настроят? На каждом светофоре в обоих направлениях приходится стоять независимо от машинопотока

Гость|11.10.2018 10:32|
+1

Какой дебил воткнул светофор на перекрестке Кирова-Карла Маркса? 3 светофора на расстоянии 100 метров от ул.Лермонтова получилось. Весь город встал на этом участке

Гость|11.10.2018 10:49|

Гость писал(a):

Какой дебил воткнул светофор на перекрестке Кирова-Карла Маркса? 3 светофора на расстоянии 100 метров от ул.Лермонтова получилось. Весь город встал на этом участке
Из-за ...... за рулём,которые давят пешеходов на не регулируемых пешеходных переходах.

Гость|11.10.2018 10:50|

Гость писал(a):

Какой дебил воткнул светофор на перекрестке Кирова-Карла Маркса? 3 светофора на расстоянии 100 метров от ул.Лермонтова получилось. Весь город встал на этом участке
Зато теперь его("дебила") жене блондинке удобно налево к качалке поворачивать, да и откат не лишний.

Гость|11.10.2018 11:08|

кирова-маркса ваще ЖЕСТЬ! Автора в студию! Губернатор обещал общественные слушания по светофорам - пензаинформ сообщите когда и где?

Гость|11.10.2018 11:09|

Ооо пик и ген директор брюханков Денис Александрович бывший заместитель директора департамента жкх Пензы ещё больше поставят и настроят «зеленые волны»! Знаете сколько стоит один новый светофор? Сколько прибыли получают брюханков и гоняев

Гость|11.10.2018 11:25|

А светофоры кто-нибудь должен мыть от пыли грязи. Так заляпаны, что через грязь не видно - горит или не горит свет у светофоров.

Гость|11.10.2018 11:31|

В своё время там же была настроена эта "зелёная волна", видно унесло

Гость|11.10.2018 11:33|

Гость писал(a):

А светофоры кто-нибудь должен мыть от пыли грязи. Так заляпаны, что через грязь не видно - горит или не горит свет у светофоров.
это точно имеет место, да ещё и по всему городу

Гость|11.10.2018 11:33|

Неудобно волна на 60 км/ч, нужно на 80

Гость|11.10.2018 11:35|

Начальник департамента ЖКХ Максим Иванкин подскажите, а когда на самом оживлённом перекрёстке у ЦУМа установят новую модель светофора?

Гость|11.10.2018 11:36|

Гость писал(a):

установят новую модель светофора?
Феерично глупый вопрос. Зачем.

Гость|11.10.2018 11:41|

Гость писал(a):

Феерично глупый вопрос. Зачем.
Действительно, лучше бы камеры с фиксацией нарушений ПДД у ЦУМа и Центрального рынка установили! Сколько водил общественного транспорта за один день можно было прав лишить за проезд на красный и высадку пассажиров из третьего ряда

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 