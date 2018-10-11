11.10.2018 | 10:03

На проспекте Победы в Пензе в тестовом режиме запущена автоматическая система регулирования светофоров. Об этом в среду, 10 октября, доложил на планерке в городской администрации начальник департамента ЖКХ Максим Иванкин.

По его словам, автомобилисты попадают в «зеленую волну» в том случае, если едут со скоростью 60 километров в час.

«Глава администрации Виктор Кувайцев призвал активизировать работу в этом направлении, чтобы горожане смогли почувствовать результат», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее губернатор Иван Белозерцев заявил, что жители Пензы жалуются на избыток светофоров. Он поручил Виктору Кувайцеву принять меры для того, чтобы светофоры не тормозили, а улучшали движение на дорогах.

В свою очередь, градоначальник поставил перед подчиненными задачу до конца октября наладить «зеленую волну» на основных пензенских магистралях.