11.10.2018 | 09:56

В Пензе практически завершен ремонт улицы Аустрина. На всем протяжении установлен бортовой камень, покрытие проезжей части выполнено с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона.

В настоящее время подрядная организация укладывает асфальт на съездах с основной магистрали и занимается благоустройством. Согласно контракту все работы должны были быть закончены до 10 октября.

«Долгое время жители агломерации высказывали свое недовольство по поводу образования в утренние и вечерние часы заторов на переезде через железнодорожные пути в районе мясокомбината. Эту проблему удалось устранить», - сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

В ночь с 6 на 7 октября объект был полностью закрыт на ремонт. Специалисты меняли там конструктивные элементы и укладывали резинокордовый настил. К утру 7-го числа для автомобилистов открыли одну полосу, к обеду переезд заработал в штатном режиме.

«Теперь автолюбители спокойно там проезжают с допустимой скоростью, не боясь повредить свой транспорт», - констатировали в пресс-службе.

Ремонт дороги на улице Аустрина протяженностью 4 230 метров был признан самым проблемным в 2018 году. Подрядная организация «Приват Констракшн», изначально выигравшая торги, срывала график производства работ, обещания и договоренности не соблюдала.

С течением времени ситуация так и не изменилась к лучшему, поэтому администрация была вынуждена расторгнуть контракт с фирмой. 13 сентября состоялся повторный аукцион, в котором победила организация «Дорожное строительство».

Подрядчику предстояло нанести финишный слой покрытия дорожного полотна, обустроить техполосу, остановочные площадки и заездные карманы, благоустроить газоны. Мэр Пензы Виктор Кувайцев потребовал вести работы в круглосуточном режиме.