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Общество | Марина Воробьева стала заместителем министра здравоохранения области

11.10.2018|12:09
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В Министерстве здравоохранения Пензенской области состоялось новое назначение: заместителем руководителя - начальником управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения стала Марина Воробьева.

Соответствующее распоряжение было подписано губернатором Иваном Белозерцевым во вторник, 9 октября.

Замглавы ведомства будет курировать вопросы развития здравоохранения в области материнства и детства.

«Марина Александровна Воробьева в 1998 году окончила Воронежскую государственную медицинскую академию имени Н. Н. Бурденко по специальности «педиатрия». Свой трудовой путь начала в Белинской центральной районной больнице.

Потом переехала в Пензу, где начала работать участковым врачом-педиатром детской поликлиники № 4 ГБУЗ «Городская детская поликлиника».

В Министерство здравоохранения Пензенской области Марина Александровна пришла в апреле 2018 года на должность начальника отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения, оставив пост заместителя главного врача ГБУЗ «Городская детская поликлиника», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Источник — Фото health.pnzreg.ru
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Гость|11.10.2018 12:55|

Часто ли обычные врачи пересаживаются в кресло начальника в министерстве?

Гость|11.10.2018 13:04|

penzainform.ru писал(a):

Замглавы ведомства будет курировать вопросы развития здравоохранения в области материнства и детства.
Как человек, не имеющий профильной специальности акушера-гинеколога и не имеющий соответствующего опыта может курировать службу родовспоможения?

Гость|11.10.2018 13:17|

По принципу, чтобы не подсидела.

Гость|11.10.2018 13:22|

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

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