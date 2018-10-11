11.10.2018 | 12:09

В Министерстве здравоохранения Пензенской области состоялось новое назначение: заместителем руководителя - начальником управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения стала Марина Воробьева.

Соответствующее распоряжение было подписано губернатором Иваном Белозерцевым во вторник, 9 октября.

Замглавы ведомства будет курировать вопросы развития здравоохранения в области материнства и детства.

«Марина Александровна Воробьева в 1998 году окончила Воронежскую государственную медицинскую академию имени Н. Н. Бурденко по специальности «педиатрия». Свой трудовой путь начала в Белинской центральной районной больнице.

Потом переехала в Пензу, где начала работать участковым врачом-педиатром детской поликлиники № 4 ГБУЗ «Городская детская поликлиника».

В Министерство здравоохранения Пензенской области Марина Александровна пришла в апреле 2018 года на должность начальника отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения, оставив пост заместителя главного врача ГБУЗ «Городская детская поликлиника», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.