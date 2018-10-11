11.10.2018 | 16:14

По данным компании Ookla, разработчика приложения Speedtest, Интернет от «МегаФона» признан самым быстрым в России и Пензенской области.

В исследовании было проанализировано более 7,9 млн замеров с почти 1,5 млн разных устройств, которые делали обычные пользователи по всей стране во всех сетях операторов в I и II кварталах 2018 года.

Согласно данным, в Пензе средняя скорость в сети 4G «МегаФона», показавшего лучшие значения, составила более 25 Мбит/с, а максимальная достигла 50 Мбит/с. В области средняя скорость превысила 19 Мбит/с, а максимальная – 45 Мбит/с.

«Мы постоянно модернизируем сеть, увеличиваем скорости Интернета в Пензе и области, улучшаем прием в сложных помещениях. Предлагаем выгодные цены на услугу, например безлимитный трафик на популярной линейке «Включайся». Все это приводит к тому, что количество прокаченного трафика через сети «МегаФона» удваивается каждый год», - прокомментировал директор Пензенского отделения компании «МегаФон» Алексей Брюхачев.

Ранее «МегаФон» уже назывался самым быстрым на мобильном рынке - Ookla присуждала оператору звание самой быстрой сети 4G по итогам 2017 года. C результатами исследований за 2018 год можно ознакомиться на ресурсе speedtest.net.