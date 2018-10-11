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Общество | Для юных кузнечан объявлен конкурс «Папа, не пей за рулем!»

11.10.2018|10:35
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В Кузнецке стартовал V городской конкурс творческих работ «Папа, не пей за рулем!», посвященный правилам дорожного движения. К участию в нем приглашают юных жителей в возрасте от 4 до 18 лет - детсадовцев, школьников, студентов.

На конкурс принимаются коллективные и индивидуальные работы по номинациям «Красный свет - дороги нет!», «На дороге не спеши, чтобы не было беды!», «Папа, не пей за рулем!», «Выехал на дорогу - пристегнись!», «Полиция на страже дорог».

«Работы могут быть выполнены в форме рассказа или послания водителям, компьютерного коллажа или мультимедийной презентации, рисунка, фотографий, поделок из любого материала», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Последний срок представления работ - 5 ноября. Итоги конкурса будут подведены 15 ноября в 15:00 в юношеской библиотеке.

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Гость|11.10.2018 10:54|

Да! Дожили...

Гость|11.10.2018 11:18|

а совсем не пить алкоголь .не вариант ?

Гость|11.10.2018 11:30|

То есть нажрать после того как вышел из машины это норма?

Имя: Гость
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