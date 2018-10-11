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Общество | Ботанический сад планируют существенно преобразить

11.10.2018|16:54
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Пензенский ботанический сад в ближайшем будущем должен существенно преобразиться. Есть предложение включить его в туристический маршрут города.

Губернатор дал поручение разработать дизайнерские проекты одной из самых красивых территорий областного центра, чему научные сотрудники очень рады.

«До сих пор мы работали только сами, полагаясь исключительно на свой вкус, на свой жизненный опыт, подглядывали какие-то вещи в Интернете, в каких-то источниках. Специалисты - ландшафтные дизайнеры у нас не работали. Совершенствовать еще есть куда, и, конечно, помощь специалистов нам не помешает», - отметила директор ботанического сада Марина Ростовцева.

Здесь мечтают о появлении тематической детской площадки - идеи есть, а воплощать их пока некому. Также хотят создать так называемую этногеографическую тропу. Отправная точка уже имеется - японский садик, и в планах - еще несколько стилизованных ботанических уголков, символизирующих разные части света.

Готовят к открытию оранжерею. Ее тоже можно интересно преобразить.

«Там будут собраны еще коллекции тропических и субтропических растений. Это, наверное, наша самая большая радость, потому что последние 50 лет оранжереи не было», - добавила женщина.

Пензенский ботанический сад - один из старейших в России. В нем собрана крупнейшая в Поволжье коллекция растений.

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Гость|11.10.2018 19:01|

Вызывает опасение,что он туда заглянул.

Гость|11.10.2018 19:08|

penzainform.ru писал(a):

Губернатор дал поручение разработать
Иван Александрович, сегодня трое отчалило. Вы как, в тренде?

Гость|11.10.2018 19:35|

Гость писал(a):

Иван Александрович, сегодня трое отчалило. Вы как, в тренде?
Курская,Забайкалье,Башкирия + вчера Ростовская.Засиделся говорун.Кстати и Рогозину давно пора в .....!

Имя: Гость
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