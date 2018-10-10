10.10.2018 | 09:29

Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в Пензенской области продолжает расти. За 40-ю неделю года диагноз поставили 2 205 жителям, это на 119 человек больше, чем за предыдущий аналогичный период.

Серьезно (на 24,1%) увеличился показатель в Пензе - заболели 1 220 человек. Чаще от ОРВИ страдали взрослые, на детей пришелся 31% от тех, кому поставили соответствующий диагноз. Тем не менее заболеваемость во всех возрастных группах оставалась ниже контрольного уровня.

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, относительно высокий уровень заболеваемости также отмечен в Кузнецке, Лопатинском, Никольском, Камешкирском, Сосновоборском, Неверкинском, Городищенском, Кузнецком и Нижнеломовском районах.

Случаев гриппа пока не зарегистрировано. В рамках национального календаря привито 54 385 детей (98,8% от поставки вакцины) и 244 000 взрослых (100% от поставки), за счет местных источников финансирования - еще 3 479 человек

«Суммарный охват населения иммунизацией против гриппа составил 22,7%», - резюмировали в Роспотребнадзоре.

Всего в 2018 году запланировано привить 706 400 человек (это более 50% населения). Для того чтобы сделать прививку, можно обратиться в поликлинику по месту прикрепления.