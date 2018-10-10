Пензенское информационное агентство|18+|Среда|10 окт 2018|10:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  76.21  |  $  66.40

Общество | Заболеваемость РВИ в Пензе за неделю выросла на 24%

10.10.2018|09:29
Печать

Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в Пензенской области продолжает расти. За 40-ю неделю года диагноз поставили 2 205 жителям, это на 119 человек больше, чем за предыдущий аналогичный период.

Серьезно (на 24,1%) увеличился показатель в Пензе - заболели 1 220 человек. Чаще от ОРВИ страдали взрослые, на детей пришелся 31% от тех, кому поставили соответствующий диагноз. Тем не менее заболеваемость во всех возрастных группах оставалась ниже контрольного уровня.

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, относительно высокий уровень заболеваемости также отмечен в Кузнецке, Лопатинском, Никольском, Камешкирском, Сосновоборском, Неверкинском, Городищенском, Кузнецком и Нижнеломовском районах.

Случаев гриппа пока не зарегистрировано. В рамках национального календаря привито 54 385 детей (98,8% от поставки вакцины) и 244 000 взрослых (100% от поставки), за счет местных источников финансирования - еще 3 479 человек

«Суммарный охват населения иммунизацией против гриппа составил 22,7%», - резюмировали в Роспотребнадзоре.

Всего в 2018 году запланировано привить 706 400 человек (это более 50% населения). Для того чтобы сделать прививку, можно обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 