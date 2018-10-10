64 студента и молодых специалиста начали борьбу за звание лучшего профессионала в своей отрасли. Все - участники регионального чемпионата мастерства среди людей с инвалидностью. Состязания, которые проходят в Пензенской области в третий раз, называются «Абилимпикс».
«Это адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья, людей с инвалидностью для того, чтобы эти люди смогли влиться в общество, чтобы они смогли проявить свои возможности, свой талант именно на профессиональном поприще», - пояснила руководитель регионального центра «Абилимпикс» Ольга Ильчук.
Сардар Ишмухамедов участвует в чемпионате не впервые. В прошлом году попал даже на всероссийские соревнования, став вторым в номинации «Дизайн персонажей (Анимация)».
«Я люблю рисовать, люблю участвовать в конкурсе, соревновательные процессы мне очень нравятся и хочется показать свое мастерство», - рассказал молодой человек.
В 2018 году организованы соревнования по 10 направлениям: «Фотограф-репортер», «Зубной техник», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Поварское дело» и другие.
Участники состязаются на площадках четырех колледжей. Имена лучших станут известны 12 октября.
«Конечно же, будут и ценные призы победителям. Самые лучшие будут представлять Пензенскую область на всероссийском этапе чемпионата «Абилимпикс» в Москве. С 20 по 24 ноября на ВДНХ будет проходить данный конкурс», - сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков.
Главном призом для победителей может стать удачное трудоустройство. Наличие сертификата «Абилимпикс» гарантирует работодателю, что перед ним - настоящий профессионал.