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Общество | В Пензе начался региональный чемпионат мастерства среди людей с инвалидностью

10.10.2018|17:41
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64 студента и молодых специалиста начали борьбу за звание лучшего профессионала в своей отрасли. Все - участники регионального чемпионата мастерства среди людей с инвалидностью. Состязания, которые проходят в Пензенской области в третий раз, называются «Абилимпикс».

«Это адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья, людей с инвалидностью для того, чтобы эти люди смогли влиться в общество, чтобы они смогли проявить свои возможности, свой талант именно на профессиональном поприще», - пояснила руководитель регионального центра «Абилимпикс» Ольга Ильчук.

Сардар Ишмухамедов участвует в чемпионате не впервые. В прошлом году попал даже на всероссийские соревнования, став вторым в номинации «Дизайн персонажей (Анимация)».

«Я люблю рисовать, люблю участвовать в конкурсе, соревновательные процессы мне очень нравятся и хочется показать свое мастерство», - рассказал молодой человек.

В 2018 году организованы соревнования по 10 направлениям: «Фотограф-репортер», «Зубной техник», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Поварское дело» и другие.

Участники состязаются на площадках четырех колледжей. Имена лучших станут известны 12 октября.

«Конечно же, будут и ценные призы победителям. Самые лучшие будут представлять Пензенскую область на всероссийском этапе чемпионата «Абилимпикс» в Москве. С 20 по 24 ноября на ВДНХ будет проходить данный конкурс», - сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Главном призом для победителей может стать удачное трудоустройство. Наличие сертификата «Абилимпикс» гарантирует работодателю, что перед ним - настоящий профессионал.

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