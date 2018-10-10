10.10.2018 | 15:24

В праздничные ноябрьские дни из-за повышенного спроса между Пензой и Москвой будут курсировать дополнительные поезда.

31 октября, 2, 3 и 5 ноября пензенцы смогут сесть на поезд в 7:10 и добраться до столицы к 19:00 того же дня. Обратно можно приехать 1, 3, 4 и 6 ноября. Состав тронется в 11:02 и прибудет в Пензу в 22:20.

Кроме того, дополнительный поезд выедет из Москвы 2 ноября в 23:50, он доставит пассажиров в Пензу 3-го числа в 12:07. 5 ноября в 16:39 состав отправится из города на Суре и доберется до столицы 6-го числа в 4:20.

«В случае высокого спроса на билеты количество дополнительных поездов может быть увеличено, также в уже назначенные составы могут быть включены дополнительные вагоны», - сообщила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Светлана Затуливетер.