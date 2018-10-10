10.10.2018 | 16:29

В строении № 27 на улице Крупской восстановили наружные стены, а вот внутри некогда жилых помещений царит разруха. На втором этаже между двумя квартирами теперь появился проем.

«Половины стены и пола нет. Это нам хотят сдать. Мы это должны делать за свой счет, а у меня квартира муниципальная», - пожаловалась жительница дома Лариса Богословская.

Вернется домой женщина, вероятно, не скоро. Четыре месяца назад, после взрыва бытового газа в соседской однокомнатной квартире, она уехала. Первое время скиталась по друзьям, теперь в маневренном фонде дожидается окончания ремонта дома.

Кто и за чей счет будет заделывать внутренние перегородки, полы, менять батареи - эти и другие вопросы не дают покоя людям.

«Очень медленно работают, это сегодня набежали, а так двое-трое ковыряются, и все», - добавила женщина.

Для того чтобы сохранить часть первого подъезда, было принято решение вручную разбирать стены и заново их складывать. От ударной волны пострадала и кровля. Приступили к восстановительным строительным работам в конце лета, закончить должны были 1 октября.

«Крышу специально демонтировали таким образом, чтобы максимально исключить попадание осадков. Сейчас сразу будем устанавливать карнизные плиты, которые отведут дождевую воду, дальше восстановим кровлю», - сообщил начальник Управления капитального строительства г. Пензы Игорь Умнов.

Параллельно будут делать балконы и монтировать окна в пострадавших квартирах. Что касается остекления подъезда, то оно в контракт не входит. Наводить порядок придется управляющей компании.

«Предполагают ту часть, где находятся решетки, закладывать кирпичами, остальное покроют пластиком», - рассказала жительница дома Светлана Дмитриева.

Конкретных сроков не называют, так что жителям остается только надеяться, что хотя бы к зиме все доделают.