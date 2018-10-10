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Общество | Сельские школы Пензенской области получили наборы робототехники

10.10.2018|18:15
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В Центре развития творчества детей и юношества по десяткам школ области распределили робототехнические наборы и ноутбуки. Нескольких таких комплектов достаточно, чтобы организовать в школе или учреждении дополнительного образования специализированный кружок.

Один их наборов отправился в Неверкино.

«Это востребованно, в школе есть робототехнические оборудование. Дети хотят, но, к сожалению, в школе заниматься не все успевают, и мы бы хотели у себя открыть такое техническое объединение», - рассказала директор Центра детского творчества Гулия Димаева.

Проект «Образовательная робототехника» реализуется в регионе с 2010 года. Программой успели увлечь 18,5 тысячи детей. Но некоторые наборы уже устарели, в иных школах не было ноутбуков, а без них на соревнования не выехать. Так что подаркам обрадовались представители и тех школ, где комплекты имелись и раньше.

«Эти наборы наиболее совершенны: более высокая точность датчиков, более высокая точность исполнения программ. Конечно, они более «продвинутые», - отметил учитель Старославкинской средней школы Сергей Овтов.

В 2018 году на робототехническое оборудование и ноутбуки из областного бюджета потратили около 4,5 миллиона рублей.

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Гость|10.10.2018 18:52|

https://vk.com/opoznanie_pnz

Опознание

Гость|10.10.2018 18:59|

Наборы из Китая?

Имя: Гость
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