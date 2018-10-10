10.10.2018 | 11:02

В Пермском крае перед судом предстанет 31-летний житель Пензенской области. Он обвиняется в мошенничестве.

Преступление было совершено в городе Кудымкаре. Пензенец предложил 69-летнему местному жителю 80 якобы старинных монет за 30 тысяч рублей. Он рассказал, что нашел клад при строительстве дома и в связи с финансовыми трудностями решил их продать.

Пенсионер принял предложение, а позже выяснил, что монеты XVIII, XIX и XX веков на самом деле не представляют исторической ценности и являются недорогими копиями.

«Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого виновника. У него была обнаружена сумка с подложными монетами, которую оперативники изъяли. Обвиняемый полностью признал свою вину и возместил причиненный материальный ущерб в полном объеме», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Аналогичный случай произошел 23 сентября этого года с жительницей Пензы Марией Асельдеровой. Правда, она отказалась от приобретения сомнительных ценностей. Об этом горожанка рассказала на своей странице в Instagram.

Мария шла по пустой улице с двумя детьми, когда к ней подошел мужчина в робе и продемонстрировал горсть серебряных, как он утверждал, монет. Незнакомец утверждал, что нашел клад, когда вместе с другими рабочими ломал строение на улице Московской: в подвале обнаружили самовар с монетами.

Мужчина рассказал, что он казах и завтра уезжает домой. По его словам, в ломбарде клад оценили как лом серебра в 22 тысячи рублей, а он желает продать его по более высокой цене. Он предложил монеты пензячке по 5-6 тысяч рублей.

«Я, конечно, от таких щедрот растерялась и отказалась. Но монеты в руках подержала. На вид красивые, старинные, царские. Штук 7-10 было. Жаль, досконально не рассмотрела. Пришла домой, стала в Интернете цены на них «копать», а там такие суммы! Короче, то ли правда, то ли нет, но мне хочется думать, что мужик мошенник был и монеты ненастоящие», - пишет Мария Асельдерова.

В свою очередь, сотрудники полиции призывают граждан не покупать старинные вещи с рук у незнакомцев, а приобретать их только в специализированных магазинах. При совершении сделки следует обратиться к помощи профессионалов, которые смогут достоверно определить подлинность предметов.