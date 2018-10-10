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Общество | Пензенец продал жителю Пермского края поддельные старинные монеты

10.10.2018|11:02
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В Пермском крае перед судом предстанет 31-летний житель Пензенской области. Он обвиняется в мошенничестве.

Преступление было совершено в городе Кудымкаре. Пензенец предложил 69-летнему местному жителю 80 якобы старинных монет за 30 тысяч рублей. Он рассказал, что нашел клад при строительстве дома и в связи с финансовыми трудностями решил их продать.

Пенсионер принял предложение, а позже выяснил, что монеты XVIII, XIX и XX веков на самом деле не представляют исторической ценности и являются недорогими копиями.

«Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого виновника. У него была обнаружена сумка с подложными монетами, которую оперативники изъяли. Обвиняемый полностью признал свою вину и возместил причиненный материальный ущерб в полном объеме», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Аналогичный случай произошел 23 сентября этого года с жительницей Пензы Марией Асельдеровой. Правда, она отказалась от приобретения сомнительных ценностей. Об этом горожанка рассказала на своей странице в Instagram.

Мария шла по пустой улице с двумя детьми, когда к ней подошел мужчина в робе и продемонстрировал горсть серебряных, как он утверждал, монет. Незнакомец утверждал, что нашел клад, когда вместе с другими рабочими ломал строение на улице Московской: в подвале обнаружили самовар с монетами.

Мужчина рассказал, что он казах и завтра уезжает домой. По его словам, в ломбарде клад оценили как лом серебра в 22 тысячи рублей, а он желает продать его по более высокой цене. Он предложил монеты пензячке по 5-6 тысяч рублей.

«Я, конечно, от таких щедрот растерялась и отказалась. Но монеты в руках подержала. На вид красивые, старинные, царские. Штук 7-10 было. Жаль, досконально не рассмотрела. Пришла домой, стала в Интернете цены на них «копать», а там такие суммы! Короче, то ли правда, то ли нет, но мне хочется думать, что мужик мошенник был и монеты ненастоящие», - пишет Мария Асельдерова.

В свою очередь, сотрудники полиции призывают граждан не покупать старинные вещи с рук у незнакомцев, а приобретать их только в специализированных магазинах. При совершении сделки следует обратиться к помощи профессионалов, которые смогут достоверно определить подлинность предметов.

Источник — фото 59.мвд.рф
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Гость|10.10.2018 11:30|

penzainform.ru писал(a):

Преступление было совершено в городе Кудымкаре. Пензенец предложил 69-летнему местному жителю 80 якобы старинных монет за 30 тысяч рублей. Он рассказал, что нашел клад при строительстве дома и в связи с финансовыми трудностями решил их продать.

Пенсионер принял предложение, а позже выяснил, что монеты XVIII, XIX и XX веков на самом деле не представляют исторической ценности и являются недорогими копиями.

А в чем состав преступления? Или был составлен договор, в котором оговаривались характеристики предмета купли-продажи?

Гость|10.10.2018 11:55|

раскопали древний развод лохов. Такие личности с монетами по улицам уже лет пять минимум ходят.

Имя: Гость
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