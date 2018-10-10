10.10.2018 | 17:58

С теми, кто причастен к возведению некачественных домов в Заре, администрация города начала судиться - подано четыре иска. Но чиновники не только ищут виноватых, но и думают, что делать.

«Сегодня мы просим ту же самую кровлю разрезать, посмотреть состав этого «пирога» и сделать анализ с той точки зрения, чтобы выдать технические решения, как это устранить», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

Жители Зари неоднократно жаловались на то, что их переселили из ветхих домов в новые, но со старыми проблемами. По стенам зданий ползут трещины.

«Мы приехали из аварийного опять в аварийное, никак не ожидали», - пожаловалась жительница дома № 110 на улице Новоселов Лариса Никишина.

Состояние пятиэтажек в Заре обсуждали на заседании комиссии думы.

Затронули и проблему сооружений, возведенных незаконно. За последние годы в городе снесены десятки таких объектов. Строение на улице Гоголя, которому грозила подобная участь, возможно, удастся спасти. Люди, купившие там квадратные метры, делают для этого все.

«Будут доказывать тот факт, что по всем нормам данный объект соответствует и его можно не сносить», - добавил Магомед Агамагомедов.

В Арбитражном суде находится более 20 исков от администрации Пензы о сносе самовольных построек.