Пензенское информационное агентство|18+|Среда|10 окт 2018|18:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  76.07  |  $  66.18

Общество | На заседании комиссии думы обсудили состояние пятиэтажек в Заре

10.10.2018|17:58
Печать

С теми, кто причастен к возведению некачественных домов в Заре, администрация города начала судиться - подано четыре иска. Но чиновники не только ищут виноватых, но и думают, что делать.

«Сегодня мы просим ту же самую кровлю разрезать, посмотреть состав этого «пирога» и сделать анализ с той точки зрения, чтобы выдать технические решения, как это устранить», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

Жители Зари неоднократно жаловались на то, что их переселили из ветхих домов в новые, но со старыми проблемами. По стенам зданий ползут трещины.

«Мы приехали из аварийного опять в аварийное, никак не ожидали», - пожаловалась жительница дома № 110 на улице Новоселов Лариса Никишина.

Состояние пятиэтажек в Заре обсуждали на заседании комиссии думы.

Затронули и проблему сооружений, возведенных незаконно. За последние годы в городе снесены десятки таких объектов. Строение на улице Гоголя, которому грозила подобная участь, возможно, удастся спасти. Люди, купившие там квадратные метры, делают для этого все.

«Будут доказывать тот факт, что по всем нормам данный объект соответствует и его можно не сносить», - добавил Магомед Агамагомедов.

В Арбитражном суде находится более 20 исков от администрации Пензы о сносе самовольных построек.

0
0
0
0
 
Гость|10.10.2018 18:50|

А где комменты?

Гость|10.10.2018 18:51|

А куда Левченко смотрела,когда строились и принимались эти дома ? Не пора ли ответить за своё бездействие ?

Гость|10.10.2018 18:53|

https://vk.com/opoznanie_pnz

Опознание

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 