10.10.2018 | 14:22

В Арбитражном суде Пензенской области находятся более 20 исковых заявлений, поданных администрацией Пензы, с требованием о сносе самовольных построек или приведении реконструированных без разрешения объектов в прежнее состояние.

Об этом в среду, 10 октября, на заседании комиссии городской думы доложил заместитель главы администрации областного центра Магомед Агамагомедов.

В отношении 20 объектов самостроя уже приняты судебные решения и возбуждены исполнительные производства.

В 2018 году владельцы двух объектов: на улице Октябрьской, 6, и Мира, 44в, - добровольно привели их в первоначальное состояние. Снесены здания на улице Новоселов и Суворова, 173.

На стадии сноса находятся два капитальных строения: на улице Тульской, 34, и на Подольской, 82.

В 2017 году были снесены 11 построек, расположенных на улицах Мира, Урицкого, Кулакова, Суворова, Антонова/Измайлова, Терновского, Аустрина, Калинина, Входной/Спартаковской, Лагерной и проспекта Строителей.

По словам Магомеда Агамагомедова, за все время борьбы мэрии против самостроя в перечень незаконных попали три жилых дома на улицах Гоголя, Боровиковского и Подольской. Остальные объекты представляют собой торговые точки и другие нежилые объекты.

Заммэра добавил, что здание на улице Боровиковского уже снесено. На Гоголя, 25, ситуация иная: инициативная группа через суд добилась разрешения привести дом и земельный участок в соответствие с действующим законодательством.