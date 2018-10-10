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Общество | Мэрия Пензы подала в суд более 20 исков с требованием снести самострои

10.10.2018|14:22
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В Арбитражном суде Пензенской области находятся более 20 исковых заявлений, поданных администрацией Пензы, с требованием о сносе самовольных построек или приведении реконструированных без разрешения объектов в прежнее состояние.

Об этом в среду, 10 октября, на заседании комиссии городской думы доложил заместитель главы администрации областного центра Магомед Агамагомедов.

В отношении 20 объектов самостроя уже приняты судебные решения и возбуждены исполнительные производства.

В 2018 году владельцы двух объектов: на улице Октябрьской, 6, и Мира, 44в, - добровольно привели их в первоначальное состояние. Снесены здания на улице Новоселов и Суворова, 173.

На стадии сноса находятся два капитальных строения: на улице Тульской, 34, и на Подольской, 82.

В 2017 году были снесены 11 построек, расположенных на улицах Мира, Урицкого, Кулакова, Суворова, Антонова/Измайлова, Терновского, Аустрина, Калинина, Входной/Спартаковской, Лагерной и проспекта Строителей.

По словам Магомеда Агамагомедова, за все время борьбы мэрии против самостроя в перечень незаконных попали три жилых дома на улицах Гоголя, Боровиковского и Подольской. Остальные объекты представляют собой торговые точки и другие нежилые объекты.

Заммэра добавил, что здание на улице Боровиковского уже снесено. На Гоголя, 25, ситуация иная: инициативная группа через суд добилась разрешения привести дом и земельный участок в соответствие с действующим законодательством.

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Гость|10.10.2018 14:49|

Храмик на Советской площади попал в этот список?

Гость|10.10.2018 14:50|

Когда уже домик на Гоголя рядом с 7й школой снесут???

Есть решение суда, почему не исполняется?

Гость|10.10.2018 14:50|

Когда на мэрию наконец подадут в суд 20 исков снести их самостройные парковки! Люди десятилетиями платили транспортный налог, и бац за место готовой инфраструктуры, уже оплаченной, сразу платная парковка!

Гость|10.10.2018 14:58|

Всех снести, землю отобрать и поставить мойки самообслуживания и похоронные лавки.

Гость|10.10.2018 15:13|

Сеть гробовых услуг шаговой доступности,неплохо.

Гость|10.10.2018 15:19|

Вы смеётесь,а городу крематорий нужен как воздух.

Гость|10.10.2018 15:21|

Гость писал(a):

Храмик на Советской площади попал в этот список?
а что ты против храма имеешь?

Гость|10.10.2018 15:42|

А нельзя проверять заранее документы перед началом стройки? Почему все так запутанно?????

Имя: Гость
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