10.10.2018 | 08:45

Кадровые проблемы в учреждениях здравоохранения Пензенской области могут быть решены за счет привлечения специалистов из других регионов. Об этом сообщил во вторник, 9 октября, губернатор Иван Белозерцев.

По его словам, правительство Пензенской области рассматривает возможность приобретения квартир для тех врачей-специалистов, нехватка которых является наиболее острой.

«Они могли бы приехать из других регионов Российской Федерации, работать у нас, получать служебные квартиры на пять-семь лет», - пояснил глава региона.

После этого жилье может быть передано медикам в собственность. Такая практика существует в федеральном кардиологическом центре, пояснили в пресс-службе регионального правительства.

«Я встречаюсь с жителями Пензы, городов и районов. Они рассказывают мне о проблемах, в первую очередь здравоохранения, о нехватке медицинских кадров. Мы должны сделать все для того, чтобы укомплектовать наши больницы специалистами, чтобы жители не ждали своей очереди месяц, а то и полтора», - резюмировал губернатор.