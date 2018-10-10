Пензенское информационное агентство|18+|Среда|10 окт 2018|10:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  76.21  |  $  66.40

Общество | Дефицитных врачей намерены привлечь в Пензенскую область квартирами

10.10.2018|08:45
Печать

Кадровые проблемы в учреждениях здравоохранения Пензенской области могут быть решены за счет привлечения специалистов из других регионов. Об этом сообщил во вторник, 9 октября, губернатор Иван Белозерцев.

По его словам, правительство Пензенской области рассматривает возможность приобретения квартир для тех врачей-специалистов, нехватка которых является наиболее острой.

«Они могли бы приехать из других регионов Российской Федерации, работать у нас, получать служебные квартиры на пять-семь лет», - пояснил глава региона.

После этого жилье может быть передано медикам в собственность. Такая практика существует в федеральном кардиологическом центре, пояснили в пресс-службе регионального правительства.

«Я встречаюсь с жителями Пензы, городов и районов. Они рассказывают мне о проблемах, в первую очередь здравоохранения, о нехватке медицинских кадров. Мы должны сделать все для того, чтобы укомплектовать наши больницы специалистами, чтобы жители не ждали своей очереди месяц, а то и полтора», - резюмировал губернатор.

0
0
0
0
 
Гость|10.10.2018 08:50|

Очередная ржачная новость от буртасских властей.

Гость|10.10.2018 08:54|

Слышишь, крендель, ты часто употребляешь это слово, представься людям!

Гость|10.10.2018 09:02|

Гость писал(a):

представься
Зовите меня просто: автор книги "Как управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров"

Гость|10.10.2018 09:04|

В Пензе свой мединститут. Огромное количество студентов-целевиков,чье обучение оплачивает бюджет медучреждений.Откуда нехватка кадров? Может медиками нужно как с военными,не хочет работать по специальности по направлению-лишать диплома и заставить вернуть все потраченные деньги на обучение государству. Или вообще перевести медиков только на платную основу.

Гость|10.10.2018 09:08|

В ЗАРЕ квартиры дадут, дефицит покроют испанец ржёт ахи, ахи, ахи ааааа:))))

Гость|10.10.2018 09:09|

На бесплатной основе учатся дети неимущих-власть имущих.И хрен они клали на распределение.

Гость|10.10.2018 09:15|

Нужно готовить и заинтересовывать свои кадры.Ценить тех специалистов которые имеются и создавать им условия, чтобы они не бежали работать в платные клиники. Вот тогда будет эффект от работы. И квартиры надо предоставлять своим кадрам, а не заезжим. И дурак к вам за квартиру приедет. Вы наприглашали специалистов из СНГ, а они русского языка не знают, а квартиры получили.Уважайте своих, местных врачей , готовьте из них высококлассных специалистов, тем более у нас мед институт, институт усовершенствования врачей. Вот на что надо обратить внимание!

Гость|10.10.2018 09:40|

Гость писал(a):

В Пензе свой мединститут.
"Свой мединститут", который в просторечии давно уже кличут медшарага, выпускает недоспециалистов-недоврачей, которым и кошку-то на лечение принести страшно, а доверить свое здоровье- и подавно. Если не верите, то сходите на прием к такому "спецу"- поймете все сами. Или вам хочется выступать в роли подопытного кролика?

Гость|10.10.2018 09:48|

Может медиками нужно как с военными,не хочет работать по специальности по направлению-лишать диплома и заставить вернуть

Нет , не надо так. Тогда они будут работать по принципу "лишь бы отработать, а там трава не расти". Если хотите лечиться у таких врачей - лечитесь, они и сейчас такие есть. Нужны нормальные врачи, которые учились на пятерки и по призванию.

Гость|10.10.2018 09:52|

ДА ЛЕЧИЛИСЬ И НЕ У МОЛОДЫХ.БЕЗРАЗЛИЧИЕ ИЛИ РАЗДОЛБАЙСТВО ВРАЧЕЙ.ДАВЕЛИ ЧЕЛОВЕКА ДО РАКА4 СТАДИИ.БЕССОВЕСТНЫЕ ВРАЧИ ИЗ 1 Г.БОЛЬНИЦЫ...

Гость|10.10.2018 09:57|

Гость писал(a):

Может медиками нужно как с военными,не хочет работать по специальности по направлению-лишать диплома и заставить вернуть Нет , не надо так. Тогда они будут работать по принципу "лишь бы отработать, а там трава не расти"
Да на хрена тогда тратить бюджет (т.е.наши с вами деньги) на подготовку таких специалистов в Пензе? Пусть учатся в других городах, если здесь не умеют учить

Гость|10.10.2018 10:03|

Вы таки думаете что хороший специалист (считай востребованный у себя) поедет в дыру под названием Пенза соблазнившись квартирой (которую возможно получит в собственность), что мешает ему заработать на оную у себя "дома"?

Таки точите и разводите лучше пилы, чтобы "роспил" получился чистым.

Гость|10.10.2018 10:09|

А квартиры где будут, в Заре???? Из которых расселили жителей!

Гость|10.10.2018 10:24|

Я лечусь по интернету. Намного удобней.

Гость|10.10.2018 10:26|

Гость писал(a):

Я лечусь по интернету. Намного удобней.
Осталось операции по интернету научится делать, рентген, анализы и т.п.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 