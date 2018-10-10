10.10.2018 | 13:56

Пензенцы посетили полномасштабную выставку интерактивных развлечений «Игромир» и Comic Con Russia 2018. Объединенное мероприятие проходило в Москве с 4 по 7 октября. На нем присутствовал и бывший ведущий 11 канала Александр Самойлин.

Ежегодно «Игромир» и Comic Con посещает около 140-160 тысяч человек, и это далеко не одни школьники, а люди разных возрастов, от самых маленьких (их на руках приносят мамы) до пенсионеров.

Каждый год конвент посещает несколько зарубежных звезд, а также популярные отечественные блогеры, ютуберы и не только. В 2018-м специальными гостями Comic Con Russia стали актер Дэнни Трехо, известный большинству зрителей по главной роли в фильме «Мачете»; звезды игры Detroit: Become Human Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэр.

Побывал на конвенте М. Найт Шьямалан - режиссер таких фильмов как «Шестое чувство» и «Сплит». Он поделился планами на будущее и рассказал о своем новом фильме «Стекло».

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов сообщил гостям конвента о новом формате, в котором сделаны его проекты «Поиск» и Profile.

Фестиваль поп-культуры не обошли стороной и русскоязычные ютуберы. Макс+100500 рассказал о перспективах развития YouTube и телевидения, Стас Давыдов с канала «This is Хорошо» оценивал косплей участников в жюри фестиваля. Дмитрий Сыендук совместно с издательством комиксов «Комильфо» устроил автограф-сессию.

«Для россиян, наверное, только в октябре, на «Игромире», можно попробовать своими собственными руками все самые крутые эксклюзивы и не только еще до релиза. Огромный, красивый стенд Darksiders III порадовал всех поклонников серии как возможностью сыграть в игру заранее, так и наличием великолепного косплея», - рассказал Александр Самойлин.

Компания «Нинтендо» представила широчайший ряд игр, в том числе Dark Souls: Remastered и Fortnite на Nintendo Switch. Многих геймеров привлекал тематический павильон с игрой Metro Exodus.

«Ярким событием можно назвать турнир по Counter-Strike: Global Offensiv между молодым и старшим поколением. Команда бабушек и дедушек отчаянно сражалась против состоявшихся геймеров.

Чемпионаты в различных дисциплинах и на всех доступных платформах проходили буквально на каждом шагу и, конечно же, поучаствовать мог практически каждый, более того, за хорошие результаты участники поощрялись», - добавил пензенец.

Удивил его и косплей-фестиваль. По словам Александра Самойлина, концентрация персонажей из фильмов, игр, комиксов просто зашкаливала.

«Порой кажется, что злой клоун на самом деле сошел со страниц книги Стивена Кинга «Оно» и предстал перед вами. А вот и Бамблби, масштабом почти 1:1, в тачку не превращается, но выглядит очень аутентично.

Высоченный Грут из «Стражей Галактики», который и шагу ступить не может, ведь с ним хотят сфотографироваться все проходящие мимо. Шикарный Кратос из игры God of War, а совсем недалеко медленно шагают персонажи фильма «Логан» - Россомаха и Икс-23», - поделился воспоминаниями Александр.

Проводился и отдельный конкурс косплея от компании Blizzard, в котором участники продемонстрировали образы персонажей игр Overwatch и Warcraft.

На конвенте присутствовали и косплееры из Пензы.

«Мой персонаж - Сатана (Bubble Comics), комикс «Бесобой». У Ксюши - Свартжель (Bubble Comics), комикс «Время ворона». Мое время на создание - 2 месяца. Ксюша - 1-1,5 месяца. Сложно посчитать точно, так как часто несколько костюмов делаются одновременно и во время крафта одного костюма ты ездишь выступать с другим, ставя все на стоп. Мы просто читаем эти комиксы и делаем понравившихся персонажей, как и все косплееры», - рассказали Денис и Ксения Богдановы.

В целом их порадовал приобретенный опыт. Денису и Ксении понравилось общение с организаторами «Игромира», известными личностями, другими косплеерами.

«Бесил народ само собой (количество) и непрактичность моего костюма. Больше не буду затруднять себе зрительный обзор и переделаю некоторые детали. Ну и добираться четыре дня было проблематично», - поведал Денис о недостатках.

Еще одна участница из Пензы, Александра Федотовская, объяснила, что на конвенте была в косплее Мисс Марвел. «Идея возникла вообще внезапно, как и желание - на порыве эмоций. Ну, знаете - загорелась, понравился персонаж (сначала привлек внешне, а потом характером и силой духа), а потом начинаешь сомневаться в своем выборе. На создание самого костюма ушло времени немного - меньше месяца, но вот именно сомнения относительно выбора персонажа тяготили меня с марта предыдущего года», - призналась девушка.

Ее на мероприятии больше всего порадовала компания, с которой довелось провести время и не заблудиться в павильонах.

«Удивлял разнообразный интерактив на представленных стендах - можно было и попеть (стенд по фильму «Богемская рапсодия»), и поиграть на чем угодно и во что угодно, и сделать интересные фото (стенды «Фантастические твари» и «Аквамен»), да и просто позалипать на красоту вокруг.

Очень порадовала аллея авторов и примыкавшие к ней магазинчики с мерчем. Нигде нет такого изобилия всего и вся! Просто нет слов. Но тем не менее в каждой бочке меда есть ложка дегтя, а именно - толпа. Даже несмотря на просторные павильоны, людей было настолько много, что скорость передвижения была снижена до минимума», - констатировала Александра Федотовская.

Другая пензячка, Анастасия Камина, подготовила косплей Аны Амари из игры Overwatch. «Мой никнейм в косплее AnA и персонажа зовут Ана. С этого все и началось. Времени ушло где-то два месяца. Как только я узнала, что меня аккредитовали на стенд Blizzard, пришлось поторопиться с крафтом», - заявила она.

Девушку больше всего привлекли стенды. «Они все такие красивенькие, светятся. И фигуры ростовые около стендов шикарные. Раздражали очереди. Понимаю, что Москва, народу много, но на месте организаторов я бы призадумалась по поводу разгрузки очередей, ибо пройти какой-то квест или поиграть в игру просто нереально», - согласилась Настя с земляками.

День открытия конвента совпал с презентацией фильма «Веном», и в честь этого на одном из стендов можно было купить эксклюзивную для Comic Con Russia фигурку персонажа Токсина. На аллее авторов желающие имели возможность лично пообщаться с художниками как российских, так и зарубежный комиксов, узнать о том, как создается каждый персонаж или история.

Российские комиксы Bubble провели конференцию, на которой ответили на вопросы фанатов и рассказали о планах на будущее, в том числе и о грядущей премьере фильма «Майор Гром: Чумной доктор».

«Подводя итоги, хочется сказать, что «Игромир» и Comic Con 2018 - это пусть и тесноватая, но все же атмосферная, яркая, гиковская, разноплановая тусовка, в которую очень легко влиться», - заключил Александр Самойлин.