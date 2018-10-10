10.10.2018 | 15:53

Во вторник, 16 октября, в Пензе состоится «Нетворкинг-фестиваль», направленный на объединение предпринимателей, политиков и деятелей культуры, а также интеграцию в сообщество молодых бизнесменов.

Мероприятие проводится Общероссийской общественной организацией «Опора России». На него приглашены первый заместитель министра экономики области Рауф Чакаев, депутат регионального Законодательного собрания Ольга Чистякова, молодые бизнесмены, деятели культуры и общественные организации.

Посетителей ждет полезный контент от известных людей города, возможность заявить о себе в режиме открытого микрофона, ответы на вопросы в области предпринимательства, знакомство с интересными личностями, кофе-брейк, фотозона.

Фестиваль проводится с августа по октябрь по всей России для налаживания взаимодействия инициативных лидеров в различных сферах, содействия реализации перспективных проектов в области социально-экономического развития. По его итогам в регионах создаются клубы деловых знакомств и нетворкинга.

Фестиваль пройдет в банкетном комплексе «Лермонтовъ» по адресу: г. Пенза, улица Экспериментальная, 20а. Начало в 17:00. Зарегистрироваться на фестиваль можно по ссылке.