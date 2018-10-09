09.10.2018 | 13:09

В Пензенском зоопарке посетителей вновь допустили в зимнюю экспозицию кошек, вход в которую был ограничен после рождения котят у молодой пумы Афины.

Пять детенышей появились на свет 23 сентября. Экспозицию временно закрыли, чтобы не беспокоить новорожденных.

«Теперь малыши подросли, начали проявлять активность. У пумят открылись глазки, они пытаются покинуть материнское логово, чтобы исследовать окружающий мир, а внимательная и любящая мама снова возвращает их обратно», - сообщается на сайте зоопарка.

Кроме того, котята начали играть и кусаться. Они симпатичные и задорные, по словам сотрудников зоопарка, за ними интересно наблюдать.

Именно в этом возрасте у маленьких пум появляются первые зубы, но они продолжают питаться только молоком матери. Саму Афину кормят в основном мясом - постной говядиной, курятиной, различными субпродуктами. Норма - 3,5 килограмма в день. Также ветеринары включают в рацион витамины.