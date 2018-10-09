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Общество | В Вазерках мужчина заплатит 5 000 рублей за избиение супруги

09.10.2018|13:05
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Житель села Вазерки Бессоновского района признан виновным в административном правонарушении - избиении жены.

В июле супруги поссорились, находясь дома. Разозлившись, мужчина трижды ударил женщину кулаком по голове.

«Ей были причинены телесные повреждения: ссадины нижней губы, кровоподтеки нижнего века глаза, ссадины плеча, которые расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью», - сообщили в Бессоновском районном суде.

Впоследствии сельчанин раскаялся в содеянном. Служители Фемиды решили оштрафовать его на 5 000 рублей.

В конце сентября в Заречном также зафиксировали факт рукоприкладства между родственниками: внук избил 82-летнюю бабушку крышкой от кастрюли. Ему грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей или арест сроком на три месяца.

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Гость|09.10.2018 13:30|

Опознание Пенза

https://vk.com/public172380017

Гость|09.10.2018 13:30|

за жену 5000 р за бабушку 40000 р . работа попов .по их религии женщина никто . средневековье наступает

мужиков нет в пензе а уж в области тем более . лучше замуж хоть за негра только не за наших под обличием мужики .

Гость|09.10.2018 13:39|

Надо было и этого дебила либо оштрафовать на 40 тысяч, либо посадить на 3 месяца. Не нравится жена - разводись, уходи и бухай в одиночку.

Имя: Гость
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