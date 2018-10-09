09.10.2018 | 13:05

Житель села Вазерки Бессоновского района признан виновным в административном правонарушении - избиении жены.

В июле супруги поссорились, находясь дома. Разозлившись, мужчина трижды ударил женщину кулаком по голове.

«Ей были причинены телесные повреждения: ссадины нижней губы, кровоподтеки нижнего века глаза, ссадины плеча, которые расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью», - сообщили в Бессоновском районном суде.

Впоследствии сельчанин раскаялся в содеянном. Служители Фемиды решили оштрафовать его на 5 000 рублей.

В конце сентября в Заречном также зафиксировали факт рукоприкладства между родственниками: внук избил 82-летнюю бабушку крышкой от кастрюли. Ему грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей или арест сроком на три месяца.