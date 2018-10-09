09.10.2018 | 15:22

23-летнего сердобчанина арестовали за то, что он покинул место дорожно-транспортного происшествия.

Молодой человек, не имея водительского удостоверения, ехал с другом на машине бабушки. В районе железнодорожного вокзала у автомобиля отказали тормоза, и он врезался в торговый павильон.

«Попав в такую ситуацию впервые и находясь в сильном волнении, молодой человек скрылся с места происшествия, поставил автомобиль в одном из дворов и успел употребить 1,5 литра пива», - сообщили в Сердобском городском суде.

Однако правоохранители вскоре задержали нарушителя: продавщица ларька успела записать номер машины и обратилась в полицию.

В итоге сердобчанину назначили наказание в виде административного ареста на семь суток и штрафа в размере 30 000 рублей.