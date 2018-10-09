Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|9 окт 2018|17:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  76.21  |  $  66.40

Общество | В Сердобске 23-летний водитель врезался в ларек и скрылся с места ДТП

09.10.2018|15:22
Печать

23-летнего сердобчанина арестовали за то, что он покинул место дорожно-транспортного происшествия.

Молодой человек, не имея водительского удостоверения, ехал с другом на машине бабушки. В районе железнодорожного вокзала у автомобиля отказали тормоза, и он врезался в торговый павильон.

«Попав в такую ситуацию впервые и находясь в сильном волнении, молодой человек скрылся с места происшествия, поставил автомобиль в одном из дворов и успел употребить 1,5 литра пива», - сообщили в Сердобском городском суде.

Однако правоохранители вскоре задержали нарушителя: продавщица ларька успела записать номер машины и обратилась в полицию.

В итоге сердобчанину назначили наказание в виде административного ареста на семь суток и штрафа в размере 30 000 рублей.

0
0
0
0
 
Гость|09.10.2018 15:48|

Пивко то раньше вмазал и свалил с места ДТП.

Гость|09.10.2018 15:50|

penzainform.ru писал(a):

Попав в такую ситуацию впервые

Теперь попрет, следующий раз уже не впервой. А, сколько надо спихнуть ларьков что бы привыкнуть?

Гость|09.10.2018 16:58|

Как оно все гладенько - сильное волнение, впервые в такой ситуации, бабушкина машина. И быстро-быстро 1,5 литра пива. Кто у нас бабушка-то?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 