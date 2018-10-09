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Общество | В Пензенской области открылся библейский кружок для взрослых

09.10.2018|09:36
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В селе Оленевка Пензенского района начал работу библейский кружок для взрослых.

Верующие собираются при храме во имя священноисповедника Иоанна Оленевского. Духовно-просветительские беседы с ними проводит дежурный клирик Пензенской епархии, настоятель Покровской церкви Городища иерей Алексий Рой.

«Первое занятие прошло в воскресенье, 7 октября, сразу после Божественной литургии. Собравшиеся обсудили такие темы, как Шестоднев и сотворение мира, завершив встречу беседой о сотворении человека», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

Посещать библейский кружок могут все желающие. Предполагается, что его участники смогут обсудить не только богословские, но и житейские темы. Встречи будут проходить каждое воскресенье после Божественной литургии.

Вопросы, связанные с посещением кружка, можно задать по телефону 8 (965) 636-17-76.

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Гость|09.10.2018 09:49|

лишь бы зарплату не платить

Дмитрий Н. Мотовилов|09.10.2018 09:53|

На таком уровне годится только для просвещения язычников в Древней Руси.

А в наше время нужен научный подход, которого нет у этого отца Роя.

Гость|09.10.2018 09:59|

перепись людей, которым делать нечего, проводят

Гость|09.10.2018 10:01|

Нужно много адептов,богатых и глупых? А ещё одиноких с жилплощадью и неизлечимыми болезнями.

Гость|09.10.2018 10:01|

Библейский ДоШирак на уши.

Гость|09.10.2018 10:30|

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

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