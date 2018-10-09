09.10.2018 | 09:36

В селе Оленевка Пензенского района начал работу библейский кружок для взрослых.

Верующие собираются при храме во имя священноисповедника Иоанна Оленевского. Духовно-просветительские беседы с ними проводит дежурный клирик Пензенской епархии, настоятель Покровской церкви Городища иерей Алексий Рой.

«Первое занятие прошло в воскресенье, 7 октября, сразу после Божественной литургии. Собравшиеся обсудили такие темы, как Шестоднев и сотворение мира, завершив встречу беседой о сотворении человека», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

Посещать библейский кружок могут все желающие. Предполагается, что его участники смогут обсудить не только богословские, но и житейские темы. Встречи будут проходить каждое воскресенье после Божественной литургии.

Вопросы, связанные с посещением кружка, можно задать по телефону 8 (965) 636-17-76.