09.10.2018 | 08:09

В Пензенской области судебные приставы разыскали автомобиль мужчины, не выплатившего долг знакомому.

Сумма задолженности гражданина составляла 215 тысяч рублей. Он скрывался от приставов, по адресу регистрации не жил. Тем не менее сотрудникам регионального управления ФССП удалось установить адрес фактического проживания семьи должника, его мобильный телефон, а также госномер зарегистрированного на него автомобиля Chevrolet Cruze.

«Телефонный разговор с должником был окончен словами: «Машина продана, и вы ее никогда не найдете!» Но розыск - дело тонкое. Были проверены знакомые и родственники должника», - рассказали в пресс-службе УФССП.

В результате приставы выяснили, что автомобилем управляет знакомая супруги неплательщика. Они выехали по месту ее работы - там и была найдена разыскиваемая иномарка.

Судебный пристав-исполнитель арестовал транспортное средство, изъял его и передал на ответственное хранение взыскателю.