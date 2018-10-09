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Общество | В Пензе завершилась оцифровка актов переписи населения 1917 года

09.10.2018|18:01
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Завершилась оцифровка документов более чем вековой давности, а именно данных сельскохозяйственной поземельной переписи населения 1917 года, проведенной она в канун Октябрьской революции.

«Здесь указаны место жительства, фамилия, имя и отчество. Вроде небольшой с точки зрения даже историка материал, но в наше время, когда метрики по многим населенным пунктам не сохранились, это является очень ценным источником для начала генеалогических поисков», - сообщил главный методист Государственного архива Пензенской области Максим Буряков.

165 тысяч карточек отсканировали благодаря участию в проекте «Культура России». Ведущий архивист отдела ГАПО Олеся Угаркина рассказала: пока оцифровывала материалы, вглядывалась и в надписи на документах.

«Имена старинные, очень много порой. Набиваешь базу и не можешь разобрать имя, приходится пользоваться справочником имен, где есть имена того времени», - отметила специалист.

Чтобы отыскать свои исторические корни, в архив обращаются и жители соседней республики, так как бывшие уезды Пензенской губернии - Инсарский, Краснослободский, Саранский - теперь являются частью Мордовии.

«Территории, которые сейчас на юге нашей области - Тамалинский, Бековский, Сердобский, Лопатинский, Кузнецкий районы, - находились в составе Саратовской Губернии, а карточек Саратовской губернии в том виде, в котором они пребывают у нас, нет», - подчеркнул директор госархива Павел Кашаев.

Вся коллекция оцифрованных материалов по переписи 1917 года уже в ноябре будет доступна пользователям сайта Госархива Пензенской области. Бумажные оригиналы отправились на стеллажи в хранилище.

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Гость|09.10.2018 19:40|

Опознание

https://vk.com/opoznanie_pnz

Гость|09.10.2018 19:40|

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

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