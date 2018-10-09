09.10.2018 | 18:01

Завершилась оцифровка документов более чем вековой давности, а именно данных сельскохозяйственной поземельной переписи населения 1917 года, проведенной она в канун Октябрьской революции.

«Здесь указаны место жительства, фамилия, имя и отчество. Вроде небольшой с точки зрения даже историка материал, но в наше время, когда метрики по многим населенным пунктам не сохранились, это является очень ценным источником для начала генеалогических поисков», - сообщил главный методист Государственного архива Пензенской области Максим Буряков.

165 тысяч карточек отсканировали благодаря участию в проекте «Культура России». Ведущий архивист отдела ГАПО Олеся Угаркина рассказала: пока оцифровывала материалы, вглядывалась и в надписи на документах.

«Имена старинные, очень много порой. Набиваешь базу и не можешь разобрать имя, приходится пользоваться справочником имен, где есть имена того времени», - отметила специалист.

Чтобы отыскать свои исторические корни, в архив обращаются и жители соседней республики, так как бывшие уезды Пензенской губернии - Инсарский, Краснослободский, Саранский - теперь являются частью Мордовии.

«Территории, которые сейчас на юге нашей области - Тамалинский, Бековский, Сердобский, Лопатинский, Кузнецкий районы, - находились в составе Саратовской Губернии, а карточек Саратовской губернии в том виде, в котором они пребывают у нас, нет», - подчеркнул директор госархива Павел Кашаев.

Вся коллекция оцифрованных материалов по переписи 1917 года уже в ноябре будет доступна пользователям сайта Госархива Пензенской области. Бумажные оригиналы отправились на стеллажи в хранилище.