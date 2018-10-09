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Общество | В Пензе для осужденных исправительной колонии № 1 создали телестудию

09.10.2018|17:07
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В Пензе в исправительной колонии № 1 открылась своя телевизионная студия, где осужденные будут обеспечивать весь цикл создания информационных программ.

Среди заключенных распределены обязанности редактора, корреспондентов, операторов и ведущих. Сотрудники пресс-службы Управления ФСИН России по Пензенской области провели для них мастер-классы по основам журналистики.

Сотрудники телеканала будут готовить видеоролики о мероприятиях, проводимых в колонии. Также в сетке вещания окажутся программы цикла духовно-нравственного и эстетического воспитания и фильмы, способствующие психологической поддержке осужденных.

«Это первый случай создания студии телевидения в исправительных учреждениях нашего региона», - подчеркнули в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

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Гость|09.10.2018 17:21|

ЗэКа ТВ!

А социальная сеть для заключенных планируется?

Гость|09.10.2018 17:42|

На зоне красота: нет жкх, есть крыша над головой, питание, работа по госконтракту, развлечения, попы, теперь ещё и телестудия! И все за наш с вами счёт!

Гость|09.10.2018 17:57|

МАРАЗМ. Может правда туда попадут профессионалы: Скабеева, Киселёв, Соловьёв, Малахов?

Имя: Гость
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