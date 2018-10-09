09.10.2018 | 17:07

В Пензе в исправительной колонии № 1 открылась своя телевизионная студия, где осужденные будут обеспечивать весь цикл создания информационных программ.

Среди заключенных распределены обязанности редактора, корреспондентов, операторов и ведущих. Сотрудники пресс-службы Управления ФСИН России по Пензенской области провели для них мастер-классы по основам журналистики.

Сотрудники телеканала будут готовить видеоролики о мероприятиях, проводимых в колонии. Также в сетке вещания окажутся программы цикла духовно-нравственного и эстетического воспитания и фильмы, способствующие психологической поддержке осужденных.

«Это первый случай создания студии телевидения в исправительных учреждениях нашего региона», - подчеркнули в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.