09.10.2018 | 11:03

Более 60 тысяч рублей взыскал Октябрьский районный суд Пензы с компании «Саратовские авиалинии». Иск в интересах пассажирки подало Управление Роспотребнадзора по Пензенской области.

30 мая акционерное общество «Саратовские авиалинии» отменило рейсы из Пензы в Сочи, Анапу и Симферополь. После этого в Управление Роспотребнадзора по Пензенской области от несостоявшихся авиапассажиров поступило более 60 обращений. Специалисты подали 23 иска в защиту конкретных граждан. Несколько из них суд уже удовлетворил.

Очередное решение суд вынес в защиту интересов жительницы Пензы. 7 мая 2018 года она за 33 480 рублей купила билеты на 20 июня в Симферополь и на 4 июля - обратно. Однако рейсы были отменены.

После обращения в суд авиакомпания вернула пензячке деньги за билеты. Тем не менее служители Фемиды взыскали с авиаперевозчика еще и неустойку в размере 5 000 рублей, компенсацию морального вреда - 1 000, штраф - 19 470 и судебные расходы - 398,60 руб.

Кроме того, с «Саравиа» в бюджет Пензы взыскана государственная пошлина в сумме 1 654,40 руб.

«Решение в части взыскания с АО «Саратовские авиалинии» в пользу потребителя стоимости билетов в сумме 33480 рублей считать исполненным», - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.