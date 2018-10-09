09.10.2018 | 09:28

Во вторник, 9 октября, в центрах занятости населения Пензенской области пройдет единый день информационных услуг.

Все желающие смогут получить консультации о государственных услугах, которые оказывают службы занятости. Специалисты ответят на вопросы о профессиональном обучении и дополнительном образовании безработных граждан и женщин, находящихся в декретном отпуске. Также сотрудники служб проинформируют заинтересованных граждан об оплачиваемых общественных работах.

В этот день пройдут круглые столы, в которых примут участие работодатели, представители органов власти и общественности. Они обсудят меры по снижению напряженности на рынке труда.

Как пояснили в пресс-службе регионального минтруда, акция ориентирована на информирование незанятого населения о возможностях трудоустройства, обеспечение доступности государственных услуг, укрепление взаимодействия между различными ведомствами в сфере занятости.