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Общество | Специалисты службы занятости ответят на вопросы жителей Пензенской области

09.10.2018|09:28
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Во вторник, 9 октября, в центрах занятости населения Пензенской области пройдет единый день информационных услуг.

Все желающие смогут получить консультации о государственных услугах, которые оказывают службы занятости. Специалисты ответят на вопросы о профессиональном обучении и дополнительном образовании безработных граждан и женщин, находящихся в декретном отпуске. Также сотрудники служб проинформируют заинтересованных граждан об оплачиваемых общественных работах.

В этот день пройдут круглые столы, в которых примут участие работодатели, представители органов власти и общественности. Они обсудят меры по снижению напряженности на рынке труда.

Как пояснили в пресс-службе регионального минтруда, акция ориентирована на информирование незанятого населения о возможностях трудоустройства, обеспечение доступности государственных услуг, укрепление взаимодействия между различными ведомствами в сфере занятости.

Источник — фото trud.pnzreg.ru
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Гость|09.10.2018 10:01|

Работы полно.

Гость|09.10.2018 10:29|

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

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