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Общество | Сбербанк назвал агентство недвижимости номер 1 в России

09.10.2018|15:34
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У жителей и гостей Пензы появилась возможность воспользоваться качественными и безопасными услугами от федеральной риелторской компании «Этажи», признанной Сбербанком самой эффективной в России за 2017 год.

С 2013 года компания «Этажи» является крупнейшим партнером Сбербанка по выдаче ипотечных кредитов среди агентств недвижимости. Удерживать лидерство ей помогают инновации - от электронных сервисов до уникальных клиентских программ.

В частности, одна из них носит название «Гарантия безопасности сделки». Она подразумевает финансовую ответственность «Этажей» перед своими клиентами. В случае потери права собственности компания обеспечит компенсацию из собственного фонда. На данный момент это крупнейшая программа по безопасности в России. Ее условия определяются городами-участниками самостоятельно.

Также компания «Этажи» реализует другие программы. Среди них - «Гарантия низкой цены на новостройки», «Эксклюзивные скидки к базовой ипотечной ставке», «Трейд-ин» (обмен жилища клиента на квартиру в новом доме).

Центр недвижимости и ипотеки «Этажи»», оказывающий услуги по консультированию и оформлению, существует на рынке недвижимости с 2000 года и на данный момент насчитывает более 70 офисов по России и за рубежом.

В Пензе офис «Этажей» расположен по адресу: ул. Суворова, 146а (2-й этаж). Информацию можно получить по телефону 28-48-28.

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Гость|09.10.2018 16:58|

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