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Общество | На Зеленодольской улице в Пензе открылся новый детский сад

09.10.2018|12:03
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В вторник, 9 октября, в Пензе открылось новое дошкольное учреждение - филиал «Ветерок» детского сада № 59.

С просьбой о его создании в декабре 2016 года к губернатору Ивану Белозерцеву обратились местные жители, которым приходилось возить малышей в другие районы города.

Детсад на Зеленодольской планировалось открыть 15 сентября, однако затем срок был перенесен. Здание рассчитано на 102 места, в нем имеется пять групп, в том числе одна ясельная для детей от полутора лет.

«На сегодняшний день в микрорайоне очередь в детский сад и ясли отсутствует», - сообщили в пресс-службе правительства региона.

На открытии дошкольного учреждения губернатор Иван Белозерцев отметил, что в Пензенской области выполнено поручение Президента РФ обеспечить местами в детских садах всех малышей от трех до семи лет, и напомнил, что в этом году будут открыты еще несколько ясельных групп и детских садов-ясель.

В ближайшие два года на создание дополнительных мест в детских садах будет направлено более 40 миллионов рублей. Это позволит ликвидировать очереди для малышей в возрасте от двух месяцев до трех лет.

Источник — фото Pnzreg.ru
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Гость|09.10.2018 12:34|

Спасибо губернатору уделяет много внимания нашим детям. Кому площадку ,кому детский садик. Огромное спасибо.

Гость|09.10.2018 12:58|

Белозерцев только по праздникам, концертам ходит. Это вся его работа.

Имя: Гость
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