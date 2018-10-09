09.10.2018 | 12:03

В вторник, 9 октября, в Пензе открылось новое дошкольное учреждение - филиал «Ветерок» детского сада № 59.

С просьбой о его создании в декабре 2016 года к губернатору Ивану Белозерцеву обратились местные жители, которым приходилось возить малышей в другие районы города.

Детсад на Зеленодольской планировалось открыть 15 сентября, однако затем срок был перенесен. Здание рассчитано на 102 места, в нем имеется пять групп, в том числе одна ясельная для детей от полутора лет.

«На сегодняшний день в микрорайоне очередь в детский сад и ясли отсутствует», - сообщили в пресс-службе правительства региона.

На открытии дошкольного учреждения губернатор Иван Белозерцев отметил, что в Пензенской области выполнено поручение Президента РФ обеспечить местами в детских садах всех малышей от трех до семи лет, и напомнил, что в этом году будут открыты еще несколько ясельных групп и детских садов-ясель.

В ближайшие два года на создание дополнительных мест в детских садах будет направлено более 40 миллионов рублей. Это позволит ликвидировать очереди для малышей в возрасте от двух месяцев до трех лет.