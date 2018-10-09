09.10.2018 | 12:16

В Кузнецке разрешили конфликт, возникший при монтаже 20-метровой вышки сотовой связи на 4-й Сосновой улице.

Местные жители возмутились тем, что работы по установке объекта вблизи их домов начались без предупреждения.

«Она у них должна колыхаться, чтобы улавливать волны. Дома здесь рядом, должны быть какие-то нормативы расстояния от этой трубы. Мы узнали, что 25 метров от трубы до каждого дома должно быть. Тут до одного дома, наверное, метров семь, до другого - метров десять», - сообщила жительница 4-й Сосновой улицы Наталья Клянчина.

Люди написали обращения в полицию, прокуратуру, местным властям, в правительство области, но рабочие продолжали свое дело.

В понедельник, 8 октября, на оперативном совещании в администрации Кузнецка председатель комитета по управлению имуществом Павел Садовников доложил о формировании земельного участка под вышку на пустыре, неподалеку от старого места. Новый вариант предложили сами жители, он всех устроил.

«В настоящее время заказаны кадастровые работы, после проведения которых будет сообщено точное месторасположение вышки сотовой связи», - уточнил Павел Садовников.

В пресс-службе администрации Кузнецка добавили, что мэр Сергей Златогорский поручил взять на контроль подобную ситуацию на улице Асфальтной.