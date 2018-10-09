09.10.2018 | 16:26

Мошенники внимательно следят за федеральным законодательством и быстро реагируют на все изменения. Сотрудники Банка России говорят о возросшем количестве случаев обмана. Злодеи используют мобильный телефон, чтобы украсть деньги у добропорядочных граждан.

Все дело в том, что в конце сентября начал действовать закон, согласно которому банки должны блокировать карты клиентов, если денежные переводы или платежи вызывают подозрения.

«Приостановка транзакции со счета - кредитные организации будут реагировать на нетипичное финансовое поведение клиента. Допустим, если человек ежемесячно снимал со своего счета какие-то определенные суммы денег и вдруг одномоментно хочет перечислить со своего счета все свои сбережения. Также сомнения может вызвать перечисление крупных денежных средств на разные карты одновременно», - сообщил заместитель управляющего отделением Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России Роман Тюняев.

Этим пользуются аферисты. Они рассылают СМС-сообщения, где пишут, что карта заблокирована в соответствии с федеральным законодательством. Предлагают перезвонить и назвать персональные данные. В итоге со счета пропадают деньги.

«Подозрительные транзакции не всегда будут свидетельствовать о мошеннических действиях, поэтому кредитная организация обязана в кратчайший срок связаться с клиентом, чтобы получить у него подтверждение правомерности этой операции. даже если не удалось связаться с клиентом, кредитная организация обязана будет в течение не более чем двух рабочих дней разблокировать карту», - добавил Роман Тюняев.

Размер так называемых подозрительных переводов и платежей финансовые учреждения устанавливают самостоятельно.