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Общество | В Спутнике заложили фундамент трех новых детских садов

08.10.2018|11:48
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Строительство новых детских садов в Городе Спутнике в самом разгаре. Как и было запланировано, осенью 2018 года работы начались сразу на трех площадках.

В седьмой очереди параллельно с жилым комплексом «Радужные дворы» идет строительство двух детских садов на 120 мест: «Лесная сказка» и «Морская сказка».

В пятой очереди в ближайшие дни приступят к возведению детского сада вблизи ЖК «Созвездие». Сейчас там расчищена площадка под строительство.

«Все идет по плану. Садики будут кирпичные, теплые - комфортные для наших детей», - рассказал прораб ООО ПКФ «Термодом» Сергей Юдин.

На сегодняшний день в Городе Спутнике действуют три корпуса детского сада. Первый был построен в 2014 году, второй и третий - в два последующих года. В учреждении работают почти сорок групп, в каждой из них по 30 детей.

В скором времени в Спутнике планируют приступить и к возведению новой школы.

«Термодом» продолжает реализовывать свои проекты в сфере не только строительства жилья, но и социальной инфраструктуры.

Подробности на termodom-pnz.ru и penza-sputnik.ru.

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