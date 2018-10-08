08.10.2018 | 09:28

Отопительный сезон стал одной из тем, обсуждавшихся на оперативном совещании в правительстве области в понедельник, 8 октября. Разговор с главами районов проходил в режиме видеоконференции.

Как доложил начальник Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин, подготовка к новому отопительному периоду началась 1 июня и завершилась 25 сентября. За это время было подключено 1 113 источников теплоэнергии - 3 ТЭЦ и 1 110 котельных.

В области прошла реконструкция, капремонт и перекладка ветхих теплосетей общей протяженностью 27,65 км. Сформирована 281 аварийно-восстановительная бригада численностью 1 202 человека.

Губернатор Иван Белозерцев поинтересовался, какие имеются проблемы с пуском тепла. Михаил Панюхин сообщил, что в Пензе не полностью отапливаются несколько домов, в которых проходит капремонт.

В частности, такая ситуация сложилась по адресам: проспект Победы, 86а, Кижеватова, 15, и Циолковского, 17. Тепло в них появится до 10 октября.

По словам главы администрации Пензы Виктора Кувайцева, во все дома, где проводится реконструкция теплосетей по программе капремонта, ресурс будет подан до конца дня.

Батареи до сих пор холодные в доме, расположенном в Автоматном переулке и находящемся на балансе регионального УФСИН РФ. Отопление в него подается решением руководителя этой структуры. Виктор Кувайцев выразил надежду, что это произойдет завтра.

Михаил Панюхин также сообщил, что в Кузнецке в связи со строительством нового хирургического корпуса переносят теплосети.

«На 7 октября проводится заполнение теплоносителем, с сегодняшнего утра начали топить», - отметил он.

Также главный коммунальщик области рассказал, что в школе села Голицыно Нижнеломовского района ведется капремонт, который по контракту закончится 15 октября, поэтому температурный режим пока поддерживается за счет электроприборов.

«Завтра будет подано тепло на первый этаж, затем - на второй и третий. До конца недели полностью дадим отопление», - заверил глава района Николай Уракчеев.

В Земетчинском районе нет тепла в администрации и Доме культуры - котельную не включили в целях экономии.

«Вы экономите, а люди мерзнут. В Доме культуры невозможно заниматься», - сделал замечание губернатор руководителю местной администрации. Тот, однако, засомневался: на улице теплеет, в учреждении культуры может быть жарко при включении отопления. Однако глава региона настоял на включении тепла.

В Тамале реконструируется Дом культуры, запуск тепла отложен до 1 ноября. «А что, в администрации тоже нет тепла? Я вижу, что женщины сидят в куртках!» - отметил Иван Белозерцев. Его заверили, что отопление в органе местного самоуправления появилось сегодня утром.

«Неделя будет теплой, за это время главам муниципальных образований необходимо завершить все основные работы по пуску тепла», - распорядился губернатор.