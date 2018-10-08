08.10.2018 | 15:29

Жильцам нескольких подъездов дома № 15 на улице Кижеватова пришлось отпроситься с работы. В доме начали запускать отопление.

«Вот первый стояк только один дали вчера вечером, и то это она бегала, Христом Богом просила. Говорит, у нее колотун», - рассказала жительница дома № 15 на улице Кижеватова Татьяна Мартынова.

Процесс идет сложнее, чем в других многоэтажках: закончился капитальный ремонт коммуникаций. Трубы заменены полностью, и в общих помещениях, и в квартирах. На двери подъезда грозное объявление: если кого-то дома не окажется, тепло не получит весь стояк.

«Вдруг утечка и зальет квартиру, мебель испортится, ремонт и так далее. Кто будет отвечать?» - объяснил мужчина.

Помимо дома № 15 на улице Кижеватова, из-за ремонта мерзнут жители еще в паре пензенских многоэтажек. Холодные батареи и в Автоматном переулке - из-за аварии на сетях УФСИН.

«Планируемый срок подачи теплоносителя по всем четырем домам в городе 10 октября», - сообщил начальник Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин.

Есть проблемные объекты и в районах области, но где-то просто экономят. Например, по такой причине остаются холодными батареи в Земетчинской администрации и местном Доме культуры. Пуск тепла стал главной темой совещания в правительстве региона.

«До конца этой недели завершить все основные работы по началу отопительного сезона. Сейчас еще неделя будет теплая, потом идет понижение температуры», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Для того чтобы оперативно устранять возможные аварии на всевозможных коммуникациях, в регионе сформирована 281 бригада численностью более 1 200 человек.