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Общество | В Пензе из-за ремонта коммуникаций мерзнут жители несколько многоэтажек

08.10.2018|15:29
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Жильцам нескольких подъездов дома № 15 на улице Кижеватова пришлось отпроситься с работы. В доме начали запускать отопление.

«Вот первый стояк только один дали вчера вечером, и то это она бегала, Христом Богом просила. Говорит, у нее колотун», - рассказала жительница дома № 15 на улице Кижеватова Татьяна Мартынова.

Процесс идет сложнее, чем в других многоэтажках: закончился капитальный ремонт коммуникаций. Трубы заменены полностью, и в общих помещениях, и в квартирах. На двери подъезда грозное объявление: если кого-то дома не окажется, тепло не получит весь стояк.

«Вдруг утечка и зальет квартиру, мебель испортится, ремонт и так далее. Кто будет отвечать?» - объяснил мужчина.

Помимо дома № 15 на улице Кижеватова, из-за ремонта мерзнут жители еще в паре пензенских многоэтажек. Холодные батареи и в Автоматном переулке - из-за аварии на сетях УФСИН.

«Планируемый срок подачи теплоносителя по всем четырем домам в городе 10 октября», - сообщил начальник Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин.

Есть проблемные объекты и в районах области, но где-то просто экономят. Например, по такой причине остаются холодными батареи в Земетчинской администрации и местном Доме культуры. Пуск тепла стал главной темой совещания в правительстве региона.

«До конца этой недели завершить все основные работы по началу отопительного сезона. Сейчас еще неделя будет теплая, потом идет понижение температуры», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Для того чтобы оперативно устранять возможные аварии на всевозможных коммуникациях, в регионе сформирована 281 бригада численностью более 1 200 человек.

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Гость|08.10.2018 18:52|

Сегодня днём на улице было +16. Сейчас вечером +12. Каким образом вы мёрзнете?! Какой колотун?! Отопление в Пензе включили преждевременно и никто не хочет за это отвечать! Театр абсурда устроили!

Гость|08.10.2018 18:54|

Никто кроме СМИ и чиновников не мёрзнет в Пензе.

Имя: Гость
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