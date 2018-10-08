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Общество | В Пензе директор школы № 30 оштрафован на 6 тысяч рублей

08.10.2018|09:25
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В Пензе директор школы № 30 Андрей Долов оштрафован за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, выявленное сотрудниками прокуратуры Первомайского района.

«В результате проведенной проверки установлено, что на поступившее руководителю образовательной организации коллективное обращение родителей учеников одного из классов ответ был дан вместо установленного законом 30-дневного срока лишь через 1,5 месяца», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Родители обращались к директору с вопросом о назначении классного руководителя.

По факту задержки с ответом возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ. Директора школы оштрафовали на 6 тысяч рублей. Кроме того, Долову было внесено прокурорское представление. Его рассмотрели, нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан устранили.

Ранее за аналогичные нарушения к административной ответственности привлекли начальника Управления ЖКХ Пензы и главу администрации Кузнецка.

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Гость|08.10.2018 09:36|

За нарушение законодательства служебными лицами штрафы нужно увеличить в разы. Ибо они нарушают осознанно.

Гость|08.10.2018 10:00|

теперь родители и соберут на этот штраф . как с гусь вода .

Гость|08.10.2018 10:04|

Опять деньги сдавать депутату-директору...

Гость|08.10.2018 10:33|

Гость писал(a):

Опять деньги сдавать депутату-директору...
Не нравится, не голосуйте

Гость|08.10.2018 10:34|

Андрюха рулит!!!!))))

Гость|08.10.2018 10:38|

начинается сбор на штраф директору Долову.Помогите кто сколько может

Гость|08.10.2018 10:43|

Тактаров на очереди

Имя: Гость
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