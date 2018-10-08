08.10.2018 | 09:25

В Пензе директор школы № 30 Андрей Долов оштрафован за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, выявленное сотрудниками прокуратуры Первомайского района.

«В результате проведенной проверки установлено, что на поступившее руководителю образовательной организации коллективное обращение родителей учеников одного из классов ответ был дан вместо установленного законом 30-дневного срока лишь через 1,5 месяца», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Родители обращались к директору с вопросом о назначении классного руководителя.

По факту задержки с ответом возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ. Директора школы оштрафовали на 6 тысяч рублей. Кроме того, Долову было внесено прокурорское представление. Его рассмотрели, нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан устранили.

Ранее за аналогичные нарушения к административной ответственности привлекли начальника Управления ЖКХ Пензы и главу администрации Кузнецка.