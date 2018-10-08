08.10.2018 | 10:27

В субботу, 13 октября, в Пензенском областном онкологическом диспансере пройдет акция «День открытых дверей». Специалисты-онкологи проведут профилактический осмотр женщин на предмет раннего выявления заболеваний молочной железы.

Записаться на прием можно по телефону 8-937-422-64-54. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис. Направление из медицинского учреждения по месту жительства не требуется. При наличии показаний будет назначено обследование.

«Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы, который отмечается 15 октября. В России это заболевание занимает первое место среди злокачественных новообразований у женщин», - пояснили в региональном правительстве.

Каждый год от рака молочной железы умирают более 20 000 женщин, свыше 12% женщин в течение жизни рискуют им заболеть. Ранняя диагностика позволяет начать лечение своевременно.

По официальным данным, по уровню смертности от рака Пензенская область находится на 11-м месте в Приволжском федеральном округе, на 39-м - в России. За восемь месяцев 2018 года в регионе от новообразований скончались 1 780 человек.