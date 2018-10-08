Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|8 окт 2018|20:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  76.99  |  $  66.97

Общество | В филармонии отметили завершение VIII слета студенческих отрядов

08.10.2018|17:16
Печать

Фойе областной филармонии напоминало муравейник. Участники Восьмого слета российских студенческих отрядов Приволжского федерального округа знакомились с выставкой достижений, принимали участие в работе интерактивных площадок, фотографировались на память и делились своими впечатлениями от двух дней, проведенных в Пензе.

«Мне все понравилось, организация на высшем уровне. Мероприятия, которые были устроены, все очень нравится», - поделился участник слета Дмитрий Кубанцев.

Студент четвертого курса Саранского техникума энергетики и электронной техники Дмитрий Кубанцев практически сразу же из Пензы отправится в Ростов-на-Дону. Там 13 октября откроется уже всероссийский слет РСО.

«Учиться? Ну, я думаю, буду догонять. Думаю, я справлюсь с этим», - добавил молодой человек.

Из фойе около трехсот студентов из 14 регионов Поволжья переместились в большой зал филармонии.

Окунувшись в веселую атмосферу, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вспомнил свои студенческие годы.

«Я был избран делегатом XIX всесоюзного съезда комсомола. 5 000 делегатов от всего Советского Союза. Вот тогда на съезде примерно такая обстановка была, как сейчас. Такого положительно эмоционального заряженного зала молодежи я никогда не видел после съезда», - сообщил он.

Губернатор вручил благодарственные письма командирам отрядов и пожелал молодым людям оставаться такими же активными. А глава региона за активную работу со студентами получил почетный знак РСО.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 