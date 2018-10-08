08.10.2018 | 17:16

Фойе областной филармонии напоминало муравейник. Участники Восьмого слета российских студенческих отрядов Приволжского федерального округа знакомились с выставкой достижений, принимали участие в работе интерактивных площадок, фотографировались на память и делились своими впечатлениями от двух дней, проведенных в Пензе.

«Мне все понравилось, организация на высшем уровне. Мероприятия, которые были устроены, все очень нравится», - поделился участник слета Дмитрий Кубанцев.

Студент четвертого курса Саранского техникума энергетики и электронной техники Дмитрий Кубанцев практически сразу же из Пензы отправится в Ростов-на-Дону. Там 13 октября откроется уже всероссийский слет РСО.

«Учиться? Ну, я думаю, буду догонять. Думаю, я справлюсь с этим», - добавил молодой человек.

Из фойе около трехсот студентов из 14 регионов Поволжья переместились в большой зал филармонии.

Окунувшись в веселую атмосферу, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вспомнил свои студенческие годы.

«Я был избран делегатом XIX всесоюзного съезда комсомола. 5 000 делегатов от всего Советского Союза. Вот тогда на съезде примерно такая обстановка была, как сейчас. Такого положительно эмоционального заряженного зала молодежи я никогда не видел после съезда», - сообщил он.

Губернатор вручил благодарственные письма командирам отрядов и пожелал молодым людям оставаться такими же активными. А глава региона за активную работу со студентами получил почетный знак РСО.