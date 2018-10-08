08.10.2018 | 09:22

В Пензе практически во всех жилых домах включено отопление, однако некоторые объекты до сих пор находятся в работе - там ведется капитальный ремонт. И ускорению темпа зачастую мешает мусор, оставленный горожанами в подвалах домов.

Об этом шла речь на очередном заседании штаба по вопросам отопительного сезона, которое состоялось в воскресенье, 7 октября, в администрации Пензы.

«Нужно поработать с собственниками по этому вопросу, призвать их навести порядок для их же блага», - дал задание главам районных администраций мэр Виктор Кувайцев.

Директор регионального фонда по капремонту Наталья Моисеева сообщила, что в домах на улицах Литейной/Беляева, 16/1, Воровского, 21, и Ново-Черкасской, 5, ситуация полностью стабилизировалась.

В МКД на улице Кижеватова, 15, и на проспекте Победы, 86а, теплоноситель подан частично. На Циолковского, 17, как и планировалось, работы завершат не позднее 10 октября, уточнили в пресс-службе городской администрации.