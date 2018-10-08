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Общество | Своевременной подаче тепла в квартиры пензенцев мешает мусор в подвалах

08.10.2018|09:22
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В Пензе практически во всех жилых домах включено отопление, однако некоторые объекты до сих пор находятся в работе - там ведется капитальный ремонт. И ускорению темпа зачастую мешает мусор, оставленный горожанами в подвалах домов.

Об этом шла речь на очередном заседании штаба по вопросам отопительного сезона, которое состоялось в воскресенье, 7 октября, в администрации Пензы.

«Нужно поработать с собственниками по этому вопросу, призвать их навести порядок для их же блага», - дал задание главам районных администраций мэр Виктор Кувайцев.

Директор регионального фонда по капремонту Наталья Моисеева сообщила, что в домах на улицах Литейной/Беляева, 16/1, Воровского, 21, и Ново-Черкасской, 5, ситуация полностью стабилизировалась.

В МКД на улице Кижеватова, 15, и на проспекте Победы, 86а, теплоноситель подан частично. На Циолковского, 17, как и планировалось, работы завершат не позднее 10 октября, уточнили в пресс-службе городской администрации.

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Гость|08.10.2018 09:46|

Откуда может быть мусор в подвалах? Может в нарушении антитеррористических требований подвалы открыты и там живут бомжи?

Гость|08.10.2018 10:01|

Гость писал(a):

Гость|08.10.2018 09:46|

Откуда может быть мусор в подвалах? Может в нарушении антитеррористических требований подвалы открыты и там живут бомжи?

Сами жители,мусор из своих кладовок выносят,и там бросают,и теперь, уже на скамейке холодно,алкаши переберутся в подвал и бутылки и объедки,все будет в повале.В нашем, горы мусора.Такое впечатление как чемодановской свалке

Гость|08.10.2018 10:06|

платим платим и все еще мусор . за что платим то . никаких кладовок нет и все время закрыто а мусор есть ?? через стены проходит ..........

а вообще в честь чего за воду по общедомовому платим ?? за утечки что ли т е за их безделье еще и оплачиваем . кранов нигде нет даже уборщице воду в бутылках оставляем и еще платим ...............ЗА ЧТО ????????????

Гость|08.10.2018 10:23|

текс... сегодня мусор виноват..., а завтра что? на магнитные бури ссылаться будете?

Имя: Гость
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