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Общество | Ремонт станции обезжелезивания в Кузнецком районе завершится в ноябре

08.10.2018|10:16
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В ноябре 2018 года жители поселка Пионер Кузнецкого района должны получить качественную воду. Об этом шла речь на оперативном совещании в правительстве Пензенской области в понедельник, 8 октября.

Губернатор Иван Белозерцев рассказал, что жители поселка пожаловались на плохую воду, и поинтересовался ситуацией с возведением станции обезжелезивания.

По словам главы администрации Кузнецкого района Валерия Костина, работы закончатся до ноября, затем будут объявлены торги. Глава района заверил, что в ноябре жители получат качественную воду.

Местные жители неоднократно жаловались на низкое качество воды, подаваемой в квартиры. В 2017 году был найден инвестор и заключено концессионное соглашение, согласно которому ведется строительство двух станций обезжелезивания.

В январе на объект завезли первую партию оборудования и приступили к монтажу технологической линии. Однако в начале марта там случился пожар. Из оборудования осталось только то, что было изготовлено из металла. Все изделия из пластмассы пришли в негодность.

К концу ноября в Кузнецке планируют капитально отремонтировать скважину № 20 на водозаборе № 8. Стоимость работ на объекте оценена в 1,7 миллиона рублей.

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Гость|08.10.2018 10:34|

Вот это поворот ! Золотой обещал чистую воду, не справился. Теперь Костин ответственный ? Ну Коостин хотя б не болобол

Гость|08.10.2018 10:40|

Гость писал(a):

Вот это поворот !
Что за поворот опять у тебе?

Гость|08.10.2018 10:47|

Вроде ж город себе стацию делает. Причем тут район?

Гость|08.10.2018 11:27|

Каша, мёд, г..но и пчёлы))Друзья-писатели!! Разделить статейку на две части не судьба?? А то свалили и районные и городские станции в одну кучу... У читающих, вместо ответов на вопросы, от вашей писанины - целый ворох новых вопросов :) Три абзаца - это про район ( про Пионер, в частности ), а с четвёртого и до конца - это уже про город Кузнецк. Попытаться самим понять, то что пишите, не пробовали??

Гость|08.10.2018 11:40|

Согласованность заголовка и статьи - ОГОНЬ! В заголовке - про ремонт станции в районе, в тексте - про проектирование станции в районе и про восстановление станции в городе. Алё! Вы там водярой греетесь, писатели?

Имя: Гость
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