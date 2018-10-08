08.10.2018 | 10:16

В ноябре 2018 года жители поселка Пионер Кузнецкого района должны получить качественную воду. Об этом шла речь на оперативном совещании в правительстве Пензенской области в понедельник, 8 октября.

Губернатор Иван Белозерцев рассказал, что жители поселка пожаловались на плохую воду, и поинтересовался ситуацией с возведением станции обезжелезивания.

По словам главы администрации Кузнецкого района Валерия Костина, работы закончатся до ноября, затем будут объявлены торги. Глава района заверил, что в ноябре жители получат качественную воду.

Местные жители неоднократно жаловались на низкое качество воды, подаваемой в квартиры. В 2017 году был найден инвестор и заключено концессионное соглашение, согласно которому ведется строительство двух станций обезжелезивания.

В январе на объект завезли первую партию оборудования и приступили к монтажу технологической линии. Однако в начале марта там случился пожар. Из оборудования осталось только то, что было изготовлено из металла. Все изделия из пластмассы пришли в негодность.

К концу ноября в Кузнецке планируют капитально отремонтировать скважину № 20 на водозаборе № 8. Стоимость работ на объекте оценена в 1,7 миллиона рублей.