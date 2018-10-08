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Общество | Очередной выпуск «Контроля качества» посвятили уборке улиц в Спутнике

08.10.2018|15:36
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Город Спутник привлекает людей не только яркими фасадами и благоустроенной набережной. Все, кто хоть однажды посетил его, отмечают чистоту этого места.

Ведущий программы «Контроль качества» Виталий Добров встретился с «бойцами невидимой армии». Речь о людях, которые ежедневно ухаживают за газонами и фонтаном, убираются на набережной и во дворах.

На видео - интересные подробности работы дворников, их взаимоотношения с жителями, кадры уборки. И все это с комментариями Виталия Доброва, который на день перевоплотился в дворника и на своем опыте узнал, как живут и трудятся эти незаметные глазу, но очень нужные для города люди.

Выпуск передачи будет интересен и тем, кто уже живет в Спутнике, и тем, кто только думает о переезде сюда.

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