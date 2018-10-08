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Общество | Квартиры в «Арбековской заставе» можно купить по «вкусной» цене

08.10.2018|12:58
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Группа компаний «Территория жизни» запустила акцию «Квартира дня». В ее основе лежит принцип, применяемый в ресторанном бизнесе. Это так называемое блюдо дня, каждый день новое и предлагаемое, как правило, по специальной цене.

«Вкусную» цену ежедневно станут устанавливать на одну из квартир в ЖК «Арбековская застава». Она будет продаваться со скидкой в 10%. Специальная цена действует только один день. Какая квартира участвует в акции и в какой именно день, заранее не знает никто - выбор случаен.

Среди квартир, предложенных застройщиком в «специальном меню», на прошлой неделе были однокомнатные и трехкомнатные. Все они расположены в разных строениях и на разных этажах. Ни одна из предложенных покупателям «квартир дня» не осталась без хозяина. Более выгодную скидку на жилье в Пензе сегодня найти трудно.

Желающим приобрести «квартиру дня» следует поторопиться: количество таких помещений ограничено. Подробности можно узнать по телефону (8412) 230-000.

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