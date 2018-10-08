08.10.2018 | 09:48

До 15 ноября главы районных администраций должны рассказать населению о своей работе. Такое поручение им дал губернатор Иван Белозерцев на совещании, состоявшемся в правительстве области в понедельник, 8 октября.

«Вы должны отчитаться перед населением, а не перед своими сотрудниками. На доклад может прийти любой желающий. Вы должны ответить на актуальные вопросы. Если ответа нет - записывайте обращения.

В следующем году увеличится финансирование на строительство дорог, создание комфортной среды, ремонт школ и учреждений культуры. Поэтому все вопросы нужно записать, разобраться по каждой проблеме, понять цену вопроса. Эти задачи надо решать в интересах людей», - заявил Иван Белозерцев.

Кроме того, губернатор поручил пригласить на отчет главных врачей районных больниц.

«Главврачи должны также отчитаться о своей работе, рассказать о диспансеризации, о работе ФАПов и узких специалистов, ответить на вопросы», - поставил задачу глава региона.