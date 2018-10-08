Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|8 окт 2018|10:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  76.66  |  $  66.63

Общество | Главврачам районных больниц поручили отчитаться перед пациентами

08.10.2018|09:48
Печать

До 15 ноября главы районных администраций должны рассказать населению о своей работе. Такое поручение им дал губернатор Иван Белозерцев на совещании, состоявшемся в правительстве области в понедельник, 8 октября.

«Вы должны отчитаться перед населением, а не перед своими сотрудниками. На доклад может прийти любой желающий. Вы должны ответить на актуальные вопросы. Если ответа нет - записывайте обращения.

В следующем году увеличится финансирование на строительство дорог, создание комфортной среды, ремонт школ и учреждений культуры. Поэтому все вопросы нужно записать, разобраться по каждой проблеме, понять цену вопроса. Эти задачи надо решать в интересах людей», - заявил Иван Белозерцев.

Кроме того, губернатор поручил пригласить на отчет главных врачей районных больниц.

«Главврачи должны также отчитаться о своей работе, рассказать о диспансеризации, о работе ФАПов и узких специалистов, ответить на вопросы», - поставил задачу глава региона.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 