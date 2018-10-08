Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|8 окт 2018|10:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  76.66  |  $  66.63

Общество | Главам УК пригрозили увольнением при необоснованных счетах за отопление

08.10.2018|09:53
Печать

На оперативном совещании, которое прошло в правительстве области в понедельник, 8 октября, губернатор Иван Белозерцев обратил особое внимание на начисление управляющими компаниями платы за тепло.

«Как только начинается первый месяц отопительного сезона, выставляют счета в полтора-два раза, а некоторые и в три, больше того, чем потребили граждане. За всю мою работу я ни разу не видел, чтобы квитанции жителям направили в уменьшенном размере. Все больше, выше, накрученнее!» - возмутился он.

Глава региона подчеркнул, что жадные руководители управляющих компаний будут отстраняться от должности в судебном порядке. Следить за соблюдением обоснованности выставления счетов должны как госжилстройтехинспекция, так и прокуратура.

Иван Белозерцев также предложил провести занятие для коммунальщиков, на котором были бы разъяснены правила выставления счетов за отопление.

0
0
0
0
 
Гость|08.10.2018 10:18|

а за воду по общедомовому за что платим никого не интересует ??? за их утечки и нежелание работать ?? нигде кранов нет .собственно они и не нужны т к даже уборщицам оставляем бутылки с водой .

Гость|08.10.2018 10:32|

Не нужно продолжать направлять "китайские предупреждения". При первой же попытке обмануть жильцов руководителей УК увольнять.

Гость|08.10.2018 10:49|

Бесполезные слова.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 