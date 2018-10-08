08.10.2018 | 09:53

На оперативном совещании, которое прошло в правительстве области в понедельник, 8 октября, губернатор Иван Белозерцев обратил особое внимание на начисление управляющими компаниями платы за тепло.

«Как только начинается первый месяц отопительного сезона, выставляют счета в полтора-два раза, а некоторые и в три, больше того, чем потребили граждане. За всю мою работу я ни разу не видел, чтобы квитанции жителям направили в уменьшенном размере. Все больше, выше, накрученнее!» - возмутился он.

Глава региона подчеркнул, что жадные руководители управляющих компаний будут отстраняться от должности в судебном порядке. Следить за соблюдением обоснованности выставления счетов должны как госжилстройтехинспекция, так и прокуратура.

Иван Белозерцев также предложил провести занятие для коммунальщиков, на котором были бы разъяснены правила выставления счетов за отопление.