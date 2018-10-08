Для успешного повышения эффективности теплоснабжающей инфраструктуры необходимо участие государственных институтов. Об этом заявил председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер на дискуссии «Будущее российского теплоснабжения» в рамках Российской энергетической недели.
Такая необходимость обусловлена высокой чувствительностью населения к росту тарифов и отсутствием в регулируемых ценах источников для модернизации изношенной инфраструктуры.
На изменение ситуации требуются колоссальные деньги, а банки не хотят финансировать проекты в ЖКХ в силу убыточности отрасли и часто меняющихся правил.
В настоящее время рынок коммунальных услуг составляет порядка 3% ВВП, при этом теплоснабжающая цепочка может работать на 30% эффективнее, если привести ее в современное состояние. Основная «болевая точка» - низкая энергоэффективность жилого фонда.
Проведение энергоэффективных мероприятий (установка индивидуальных тепловых пунктов и современных приборов учета, утепление новыми материалами, балансировка систем отопления) может существенно снизить удельное теплопотребление.
Объем средств, которые необходимо вложить в энергоэффективные ремонты, оценивается в 13 трлн рублей. Еще около 1,8 трлн следует направить на комплексную модернизацию тепловых сетей.
В текущих условиях инфраструктурные операторы не имеют источников для финансирования столь масштабных проектов. Решением данной проблемы должно стать включение модернизации теплоснабжения в перечень приоритетных национальных проектов.