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Общество | В Пензе железнодорожный переезд на ул. Аустрина открыли после ремонта

07.10.2018|10:19
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Утром в воскресенье, 7 октября, железнодорожный переезд на улице Аустрина открыли после ремонта. Работы на объекте оценил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, приехавший на место в 7:00.

С 21:00 6 октября до 6:00 7-го переезд был закрыт для движения автомобилей. Подрядная организация, занимающаяся восстановлением улицы, и специалисты АО «ВолгаУралТранс» меняли конструктивные элементы и укладывали резинокордовый настил.

«В настоящее время ООО «Дорожное строительство» выполняет работы по примыканию переезда к дорожному полотну. Для автомобилистов на это время будет доступна одна полоса движения либо альтернативный вариант - объезд через улицу Звездную», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Виктор Кувайцев потребовал сделать все, чтобы к утру понедельника, когда люди поедут на работу, движение было полноценным.

После завершения всех ремонтных работ на участке представители ГИБДД будут решать, какие знаки и в каких направлениях поставить, чтобы обеспечить пропускную способность на данном этапе и устранить перегрузку дорожной сети.

Расширить переезд в 2018 году не представляется возможным: для этого требуется реконструкция с переносом световых опор.

Источник — Фото www.penza-gorod.ru
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